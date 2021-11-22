超商店員勸戴口罩屢遭攻擊　鄭寶清籲《精神衛生法》快修法

▲超商店員規勸顧客戴口罩遭刺死！鄭寶清籲《精神衛生法》快修法。（圖／鄭寶清辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園龜山發生超商店員規勸顧客戴口罩，卻慘遭顧客持刀殺害的案件，震驚全國！前立委鄭寶清22日表示，從屏東挖眼案到桃園刺死案，精神疾病患者犯案的憾事接連發生，造成人心惶惶，呼籲衛福部及立法院儘速針對《精神衛生法》提案修法，同時增加警政單位的人力及預算，雙管齊下完善社會安全網，避免下一件憾事發生。

鄭寶清表示，自從9月底發生屏東挖眼案，就有多位立委提出《精神衛生法》修法，希望防範精神疾病患者犯案。衛福部長陳時中10月備詢時曾表示，衛福部一直有持續在與司法院進行溝通，預計將在年底提出政院版修正案送立法院審查。

然而鄭寶清指出，這2個月以來相同憾事接連發生，還奪走一條無辜生命；各地超商店員僅因提醒顧客戴口罩，屏東有人被痛毆戳眼，台中有人被毆至昏迷、肋骨斷裂，桃園甚至有人被持刀刺死，顯示台灣社會安全網存在漏洞，也凸顯警力資源嚴重不足，政府提出相應修法措施已刻不容緩。

針對解決方向，鄭寶清認為要雙管齊下，其一針對《精神衛生法》加速修法，提供精神疾病患者更完善的照護與資源，防患於未然。其二，絕對要正視警政單位預算的增加以及補足相關需求人力，治安才可以做得好，給市民一個安全的空間。