民進黨21民代大陣仗挺林昶佐　反罷林選前之夜「正副總統都到場」

▲林昶佐於臉書感謝民進黨全力支持。（圖／翻攝林昶佐臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日投票，民進黨公職7日大串連，在中正萬華區各路口一起站台，呼籲選區民眾投下不同意票，反對罷免林昶佐。林昶佐隨後也在臉書PO文感謝民進黨朋友的力挺，文中詳列以具體行動支持的民進黨政治人物，包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、3位市議員、18位立委，卡司陣容相當龐大。

林昶佐在臉書表示，今天是罷免投票前的最後一個上班日，來自全台的20位立院同事透早就出門，在中正萬華的5個路口，分進合擊，一起向熙來攘往的通勤族問好，並大力宣傳1月9日堅定出來投出不同意罷免票。

林昶佐說，「早上，我和民進黨台北市議員周威佑、劉耀仁、吳沛憶一起在龍山寺站一號出口；民進黨立委張宏陸、羅致政、高嘉瑜、鄭寶清則是站在西園路二段和西藏路口；民進黨立委賴品妤、吳秉叡、吳琪銘和民進黨台北市黨部主委吳怡農在中華路一段和愛國西路口為我發聲；民進黨立委蘇巧慧、吳思瑤、沈發惠、蔡適應在青年公園向早晨運動的朋友宣傳；民進黨立委江永昌、林淑芬、周春米和何志偉則在中正區的寧波西路和重慶南路口呼籲大家踴躍投票」。

林昶佐表示，「感謝總共19位民意代表遍地開花、為我串聯助陣，緊接著明晚6點，我們的『終結惡戰、團結之夜』就要登場。屆時總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、民進黨立委林楚茵也都會來為我助陣，吳思瑤、民進黨立委蔡易餘則是晚會最強的主持人，期待與各位相見。我們中正萬華一起拒絕這種抹黑造謠的不良選風、惡質的罷免」。