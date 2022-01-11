快訊／桃園3歲童確診　某國小和附屬幼兒園即起停課14天

▲桃園市某國小中午傳出某國小附設幼兒園學童確診，校方中午開始已通知家長接回小孩；市府教育局指出，該校與附設幼兒園即日起停課14天。（資料照／記者沈繼昌翻攝。消毒畫面非新聞對象。）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國小附設幼兒園11日驚傳有學童確診，校方緊急通知家長接回，市府環保局清潔大隊已派員在學校內外進行清消作業；市府教育局指出，包括幼兒園與小學中午起停課14天，學生則進行線上教學。據指出，篩檢出確診幼兒疑似曾被居服員照觸家庭，目前衛生局已展開疫調中。

據了解，位於桃園市某國小附設幼兒園傳出3歲幼童確診，根據衛生局疫調結果，疑似居服員曾接觸確診，包括大伯（案17417）、男童（案17416）、男童母親（案17470）確診，男童的3歲哥哥則是今天被驗出確診個案。

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市府教育局表示，該幼兒園接獲衛生局通報後，中午起附設幼兒園連同國小一起即日起停課14天，校園內外進行全面清消作業，學生則在住處進行線上教學，並呼籲家長若發現學童有身體不勢，盡速到就近篩檢站篩檢。

市府新聞處強調，有關某國小附幼幼兒園停課一事，這訊息已確認，是確診個案匡列居隔對象。相關細節下午記者會再說明，目前都在疫調及匡列中。

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