觀光潛力爆發　雲林縣府串連山、海遊程大推「新春遊雲林」

▲文化觀光處於今日舉辦記者會，說明七大主題遊程、文化館舍集章換福袋、新春街藝匯演與縣內觀光工廠新春優惠等活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府自新春到元宵節期間，規劃一系列主題活動，由文化觀光處於今（11）日舉辦「2022幸福迎新春，慢遊雲林GO促咪」記者會，說明七大主題遊程、文化館舍集章換福袋、新春街藝匯演與縣內觀光工廠新春優惠等活動，讓民眾在走春同時也能感受雲林藝文觀光的魅力。

農曆春節連假將至，縣府串聯縣內宮廟、地方文化館舍、觀光工廠、特色景點、限定活動與街頭藝人表演等，推出七大主題「新春遊雲林」建議遊程，包括「祈福朝拜行」、「經典小鎮遊」、「甜蜜蜜之旅」、「慢步輕旅行」及「鐵道樂活遊」、「雲東經典步道森呼吸」及「雲西海陸深度微旅行」。

▲縣長張麗善及多位書法家於會場一同揮毫顯年味。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林慢活優質生活環境，加上山、海、平原各具特色的豐富生態觀光旅遊景點，草嶺石壁富含芬多精的森林療育基地；以及全台唯一宗教路線的台灣好行「與神同行平安隨行」，可見雲林觀光的潛力。

▲文化觀光處於今日舉辦記者會，說明七大主題遊程、文化館舍集章換福袋、新春街藝匯演與縣內觀光工廠新春優惠等活動。（圖／記者蔡佩旻攝）



系列活動「大埤鄉稻草酸菜季」，搭配各式稻草編織作品，呈現農村生活的體驗；「傳藝雲林‧迎春接力揮毫活動」，從1月8日至23日，縣府邀請雲林縣10個藝文團體，超過60位知名書畫家在縣內12個地方文化館接力揮毫，民眾可免費索取大師們揮毫的珍貴墨寶。此外，縣內20餘所地方文化館從1月15日到2月6日，共推出100場次以上的動靜態活動；還有「集章送福袋」，連假期間集滿6個地方文館章戳，就能夠獲得限定雲林文創品福袋。

▲文化觀光處於今日舉辦記者會，說明七大主題遊程、文化館舍集章換福袋、新春街藝匯演與縣內觀光工廠新春優惠等活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

文觀處陳璧君處長說，北港燈會2月12至3月11日、虎尾燈會1月28日至2月18日、斗六燈會1月22日至2月28日等，不僅如此，也將於2月1日-3日(初一-初三)舉辦「新春走起來‧街頭亮起來」，於縣內9個點，斗六雲中街文創聚落、虎尾央廣數位影音基地、建國眷村、同心公園、西螺東市場、土庫順天宮廣場、古坑綠色隧道、台西海口庄派出所歷史建築、口湖遊客中心等地，邀請街頭藝人輪番上陣，讓民眾利用年假期間享受視聽覺的饗宴。

▲縣長張麗善及多位書法家於會場一同揮毫迎新春慢遊雲林（圖／記者蔡佩旻攝）



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