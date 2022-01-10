雲林「1305茂谷柑」北上行銷　游錫堃帶頭品嘗：湧上心頭甜蜜味道

▲立法院長游錫堃出席雲林縣茂谷柑推廣記者會。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委林文瑞10日在立法院舉辦雲林茂谷柑行銷記者會，雲林縣農業處長吳芳銘表示，雲林縣政府整合轄內果農，推出在地茂谷柑品牌「1305茂谷柑」，在農人的用心呵護下，孕育出最高品質的雲林茂谷柑，如同母親般孕育10個月，就是湧上心頭甜蜜的味道。

立法院長游錫堃10日在立法院秘書長林志嘉的陪同下，出席雲林縣茂谷柑推廣記者會，與會者包括雲林縣副縣長謝淑亞、國民黨立委林文瑞、林思銘、林德福、溫玉霞、賴士保、曾銘宗、葉毓蘭、吳斯懷等人。

游錫堃致詞時表示，他向來欽佩雲林這個地方，主要原因就在最近立法院院內展出的「台灣議會設置請願運動百年展」，其中史料顯示日治時代雲林出了一位有名的蔡培火，宜蘭則有蔣渭水。

游錫堃說明，自1921年台灣議會設置請願運動及台灣文化協會設立至今剛好101年，這兩位先賢皆有參與，兩人名字一個水、一個火，據傳水火不容，因此兩人時有意見相左的情況，但兩位都為台灣前途努力打拚。蔡培火還曾說過「台灣是台灣人的台灣」，治警事件中兩人也是爭取台灣自主運動中被日本人關最久的，因為這層關係，雲林人和宜蘭人可以說相當契合。另外，日治時期還發生了一起雲林事件，在抗日史上也是壯烈的一筆。

游錫堃指出，雲林除了人才輩出、人文薈萃，本身就是農業大縣，物產豐饒，除了古坑咖啡全國知名，雲林更是全國蔬果的主要產地，雲林茂谷柑本身皮薄多汁又甘甜。農曆年節將近，無論是神桌供品或圍爐共享，茂谷柑都是最佳選擇，也希望全國民眾疫情期間一起支持雲林農民過個好年。

▲雲林斗六茂谷柑。（圖／游錫堃辦公室提供）



吳芳銘則表示，雲林縣政府整合轄內果農，推出在地茂谷柑品牌「1305茂谷柑」，以產自雲林第一高峰海拔1305公尺的大尖山腳下來命名，享受豐富的微量元素和純淨水源的滋養，並在農人用心呵護下，孕育出最高品質的雲林茂谷柑，如同母親般孕育10個月，一生愛我的橘。

吳芳銘說明，雲林縣是茂谷柑主要產地之一，每年1至2月正是茂谷柑收成的季節，最近天氣轉冷，茂谷柑轉為漂亮喜氣的亮橘黃色，過年期間送禮、自用或是供氧祖先神明都合適，讓大家過年期間，吃柑甜過好年。

吳芳銘指出，從美國佛州飄洋過海來到台灣的茂谷柑，在這裡落地生根，展現出旺盛的生命力，歲末時節在暖暖的冬陽之下，從平原到山坡之上，閃漾她著動人的金色光芒。在地農民堅持優質的茂谷柑必需經過冬陽照耀、冷風吹拂、寒露滋潤並在樹上完熟，才能展現其最甘甜的滋味。

吳芳銘也說，現在是品嚐的好時機，推薦大家趁當季盛產時選購，做為春節伴手禮更是大方喜氣，「請大家選購時認明雲林出產的茂谷柑，品質絕對有保證」。

▼國民黨立委林文瑞舉辦雲林縣茂谷柑推廣記者會。（圖／游錫堃辦公室提供）

