她「全身挫傷」呆坐椅子　送院前離奇斷氣！大20歲同居男報警

▲女子被發現「呆坐在椅子」上，沒有生命跡象。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本名古屋一名30多歲女子11日凌晨被發現呆坐在自家的椅子上動也不動，同居的50多歲男子見狀後報警。警方接獲通報後趕往現場，並將其送醫，但女子隨後便在醫院被宣告死亡。然而院方卻在女子身上發現可疑的挫傷痕跡，因此通報警察，警方目前也正在調查是否涉及施暴。

根據《CBC電視》報導，名古屋消防當局11日凌晨0時40分左右，接獲一名51歲男子通報稱，「家中有一名女子坐在椅子上不動。」消防人員接獲通報後，緊急派遣急救團隊前往現場，然而卻發現這名年約30多歲的女子坐在椅子上，已經沒有意識，隨即將其送醫急救，但到院後就被宣告死亡。

院方搶救後在死者身上發現多處可疑挫傷，懷疑死因並不單純，疑似涉及施暴，因此通報警方。根據警方調查，死者平時與報案的51歲男子同居，懷疑男子應該知道詳細事發經過，因此將會持續問話以釐清女子的死因。

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