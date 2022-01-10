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怕傳染家人！沖繩多人「睡車上」自主隔離　恐因經濟艙症候群奪命

▲▼沖繩進入第6波疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲沖繩疫情邁入第6波，9日起正式實施蔓延防止措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本沖繩為疫情熱區，當局9日公布，目前光是因染疫在自家隔離治療的確診患者就高達2545人，相較前一天的1513人暴增了1000多人。沖繩縣政府也表示，近期發現有部分染疫民眾因為害怕將病毒傳染給家人，因此獨自一人睡在車上，自主「車宿隔離」，但這樣的行為可能會引發「經濟艙症候群」，嚴重者恐奪命，因此專家也呼籲居家療養的民眾務必要乖乖待在家中。

根據《沖繩時報》報導，沖繩縣受到駐日美軍基地大規模群聚感染影響，疫情急速升溫，連續3日單日確診超過1000例，其中更有多人是在第一線工作的醫護人員，導致各地醫療系統已經瀕臨崩潰，因此多數確診患者都必須在自家隔離療養。

▲▼沖繩,國際通。（圖／達志影像／美聯社）

▲沖繩高達2545人染疫在家自主隔離。（圖／達志影像／美聯社）

根據沖繩縣政府9日統計的最新數據，目前確診但卻沒有住院治療，而是在家中自主隔離的患者共有2545人，相較前一天整整多了超過1000人。當局更發現，有些確診患者因為害怕家人被自己傳染病毒，竟異想天開地直接搬到汽車上，獨自一人在車上隔離。

沖繩縣的醫療技監系數公則提醒，由於在車內長時間維持同樣的姿勢，容易因經濟艙症候群引發血栓，導致肺部與腦部堵塞等危及生命的情形，非常危險。經濟艙症候群又稱為深度靜脈血栓（Deep Venous Thrombosis），指的是長時間坐在狹窄的空間不動，腿部深處的靜脈容易形成血塊，剝落後透過血管往心臟或是肺部等器官流動，導致栓塞。

系數公表示，雖然多補充水分，同時不斷活動腿部也能預防經濟艙症候群，但還是建議民眾留在家中隔離。當局呼籲，只要在市內戴上口罩，多加換氣，同時加強消毒，並分開用餐，也能夠防止將病毒傳染給家人。沖繩目前共有852間可供新冠患者使用的防疫旅館房間，未來將持續增加房數，希望能緩解目前防疫旅館不足的窘境。

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