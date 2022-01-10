「2月大男嬰」被活活塞進冷凍庫...左腳骨折！狠父虐童遭逮

▲男嬰送院後被發現左腿明顯骨折。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府一名42歲公司職員因涉嫌在小兒子出生僅2個月時，將其活活關進冷凍庫內，同時在4個月後再度施暴，導致男嬰左腿骨折，10日遭到警方以施暴嫌疑逮捕，但該名男子堅決否認犯行。目前嫌犯的長子與次子已經暫時被社工介入安置。

根據《日本放送協會》報導，現年42歲的嫌犯西岡龍司平時和妻子與2名兒子同住，他2021年8月和妻子帶著小兒子到醫院就診，並表示兒子的左腳腫脹。然而當時醫師診斷後卻發現，男嬰的左腿有骨折跡象，懷疑是遭到父母家暴，因此直接通報社福單位與警方。

▲警方發現男嬰2個月大時，曾被父親塞進冷凍庫內。（示意圖／unplash）



警方為調查該起家暴案，深入分析嫌犯的手機與電腦，沒想到竟在其中發現男子將小兒子關進冷凍庫內的照片，因此緊急以施暴嫌疑將他逮捕。據悉，這對夫妻2021年4月帶著2個兒子到福岡市旅遊，但過程中嫌犯竟然將當時出生僅2個月的小兒子，直接塞進旅館的冷凍庫內，甚至還將過程拍下。

警方懷疑，不只小兒子，就連2歲的大兒子也曾經遭到家暴，目前仍在持續深入調查男嬰左腳骨折的確切原因，以及是否還有其他施暴犯行。兩夫妻的2歲大兒子與不到1歲小兒子目前已經被社工介入安置。而男子面對調查僅表示，將兒子關進冷凍庫的本意並非是要施暴，堅決否認犯行。

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