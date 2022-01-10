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日本上週確診3.2萬人「1週飆漲10倍」！　沖繩淪疫情重災區

▲▼日本東京涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本上週疫情急速升溫，是前一週的10倍 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本截至10日上午10時以前累計確診已經超過176萬例，上週的新增確診則是高達3萬2081例，相較前一週的3200人，直接飆漲了10倍，可見新變異株Omicron的傳染力驚人，已開始入侵日本各地。日本醫師協會日前也正式宣告進入第6波疫情，其中沖繩地區最為嚴重。

根據《時事通信社》報導，日本當局10日公布最新數字，上週的單週新增確診數高達3萬2081例，然而前一週僅3200例而已，瞬間暴增10倍。其中沖繩6665例最多，足足是前一週單週確診的25倍。不僅如此，沖繩還連續3日新增確診超過1000例。

▲▼日本大學生排隊打新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲儘管日本積極推廣疫苗接種，仍出現多起突破性感染。（圖／達志影像／美聯社）

其次則分別為東京的4654例、大阪3394例、境外移入1026例等。防疫當局研判，此波疫情將會持續燃燒，暫時不會有下降趨勢，民眾應該更加小心防疫，勤洗手並佩戴口罩。另一方面，日本上週新增8例死亡案例，目前累計死亡案例為1萬8414例。

另一方面，東京10日新增871例確診，較上週同期的3日103例高出約8倍。其中完整接種2劑疫苗的突破性感染共有390例。

日本國內受到新變異株Omicron肆虐影響，疫情再度邁入高峰，目前沖繩、山口以及廣島已經率先宣布實施蔓延防止重點措施至31日，然而根據《日本新聞網》民意調查，有高達50%的受訪者都認為，應該要擴大蔓延防止重點措施的實施地區。

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