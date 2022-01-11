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日防衛省宣布積極開發「電磁砲」　反制極音速武器

▲▼ 電磁砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲電磁砲。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京10日專電

日本防衛省（國防部）明年度開始將積極開發以電磁力高速發射砲彈的「電磁砲」，可以攔截極音速武器，將是飛彈防禦的重要武器。

日本《產經新聞》報導，美國海軍約十餘年前開始開發電磁砲，但美軍已放棄在2022財會年度編列預算開發電磁砲。美軍在陸地上的實驗已成功，但尚未開發艦載型電磁砲。

日本防衛省幹部表示，雖然美軍認為技術上已達標，但如果是要開發艦載的小型電磁砲，開發大容量電源將是一大難題。

日本希望以民間的大容量電源技術在開發電磁砲方面扮演領頭羊角色。日本防衛省將在明年度（2022年4月起的財會年度）預算案編列65億日圓（約新台幣16億元）開發，也將追加電源開發經費，目標5年後能進行實驗性質的運用。

▲電磁砲試射畫面。（圖／翻攝自YouTube／Department of Defense／下同）

▲電磁砲試射畫面。（圖／翻攝自YouTube／Department of Defense）

電磁砲是以電磁力射出砲彈，比傳統攔截系統的發射方式更快，且可連續射擊。俄羅斯、北韓開發的極音速武器飛行速度是音速的5倍（5馬赫）以上，日本防衛省2017年度起試作，已能達到秒速2000公尺（時速7200公里、約5.8馬赫）的高速。

美國海軍的研究顯示，電磁砲可進行200公里長程射擊，有效攔截極音速武器。而且，相較於其他的攔截手段，裝備更輕、價格更低。

報導說，北韓等國為了突破美日的飛彈防禦網，正致力於研發變軌飛行的彈道飛彈。為此，日本政府考慮保有攻擊敵方基地的能力，希望加強嚇阻力，讓敵方不敢輕舉妄動發動攻擊。

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