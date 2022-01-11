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禁新疆產品被出征　英特爾道歉後刪除公開信涉疆言論

▲▼英特爾示意圖,intel。（圖／路透社）

▲ 英特爾禁用新疆產品被出征。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國半導體公司英特爾（Intel）上月公開致函供應商，要求避免使用任何來自新疆的產品及服務，馬上引來中國官媒及網友強烈反彈。外媒10日發現，英特爾已經刪除這封公開信中所有有關新疆的內容。

英特爾去年12月23日在網站上發出一封給供應商的公開信，原始內容寫道，「我們的投資人及客戶詢問，英特爾是否採購中國新疆地區的產品或服務。多個政府已針對來自新疆地區的產品實施限制，因此，英特爾被要求確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞力、物資或服務」，但更新後的版本隻字不提新疆。

這封公開信曝光後，英特爾隨即遭到中國官媒及網友強烈批評。該公司當天用微博官方帳號發表道歉聲明澄清，發出這封信是為遵守美國法律，並不代表英特爾對新疆問題的立場。

《華爾街日報》10日報導，更新版的信函中，英特爾已將有關新疆的內容刪除。一名發言人對此回應，該公司近期在中國發表一份聲明，「以解決我們在那裡的利害關係人對於我們如何與全球供應商網路溝通某些法律要求及政策的憂慮。」

華府指控中國侵犯新疆人權，包括大規模拘留、強迫墮胎及勞動，禁止自新疆進口產品，中國共產黨則否認上述指控。就在英特爾發表道歉聲明當天，美國總統拜登（Joe Biden）才簽署「「防止維吾爾人強迫勞動法案」，禁止從新疆進口產品，引來中國譴責。

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