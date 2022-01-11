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加強針「這2廠牌」最有效！防護力增至75％　突破感染主要症狀曝

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲接種第三劑後儘管出現突破性感染，症狀也會相對輕微。（圖／記者湯興漢攝）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情重創全球已2年，變種病毒Omicron仍不斷在各地蔓延，世界各國紛紛加速接種新冠疫苗加強針，國外最新研究則指出，施打完第二劑輝瑞和莫德納疫苗20周後，預防Omicron病毒感染的效力僅剩10％，但接種第三劑後則增為75％，儘管出現突破性感染，症狀也會相對輕微，呼籲符合資格的人都要盡快施打。

疫苗對Omicron病毒的效果如何？哪個廠牌效力最佳？

芝加哥公共衛生部門專員阿瓦迪（Allison Arwady）表示，輝瑞（Moderna）和莫德納（Moderna）疫苗在預防突破性感染方面，比嬌生疫苗表現得更佳，但三種疫苗都能預防重症住院和死亡。美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）指出，考量到現在全球的疫情狀況，接種任何疫苗都比不接種要好。

英國衛生安全局（U.K. Health Security Agency）最新臨床數據顯示，施打完第二劑輝瑞和莫德納疫苗20周後，預防Omicron病毒感染的效力僅剩10％，但仍能防止重症，而接種第三劑後防護力則增為75％。專家表示．儘管突破性感染病例正在上升，但其症狀比未接種病患還要輕上許多。

▲▼莫德納,輝瑞。（圖／路透）

▲接種第三劑輝瑞和莫德納疫苗後防護力增為75％。（圖／路透）

阿瓦迪說，充分接種疫苗的人若確診新冠肺炎，多半會出現連續幾天發燒、呼吸困難等症狀，「他們可能只會覺得自己感冒了，不過因為沒有重症，所以不會威脅到醫療系統。」她強調，輕症同樣不可掉以輕心，因為病毒還是能夠傳染給其他人。

美國醫師史賓賽（Craig Spencer）表示，打完加強針的突破性感染病患主要症狀有喉嚨痛、疲勞、肌肉痠痛等不舒服感，但不會出現呼吸困難、急促，而接種完兩劑的人若確診，症狀則會稍微增強，「在我照顧的每一位需要住院治療的確診病患，幾乎都沒有打疫苗，每個人都呼吸急促、走路時氧氣量下降，每個人都需要使用呼吸器輸氧。」

西北大學醫學院傳染病專家奧澤（Egon Ozer）指出，「沒有一種疫苗是完美的，特別是在有這麼多病毒傳播的狀況下，總是會出現突破性感染。」不過，CDC研究數據顯示，輝瑞疫苗對保護12至18歲青少年確診引發「小兒多系統發炎症候群」（MIS-C）的效力高達91％。

▲▼新冠肺炎,美國醫院。（圖／路透）

▲美國醫生透露，未接種疫苗的確診病患多半需要依靠呼吸器。（圖／路透）

加強針的效力如何？

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）日前表示，新冠肺炎疫苗的效力會隨著時間逐漸下降，去年秋天接種加強劑的民眾，在今年初仍會有足夠保護力，但到了今年秋天，可能就需要補打第4劑疫苗，「我們首先得相信病毒不會消失，我們必須忍受它。」未來免疫力較差的高風險族群，可能每年都需要定期加打疫苗。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）在10日指出，針對Omicron病毒的疫苗將在3月份推出，公司已經開始進行生產作業。但他也說，目前尚不確定Omicron疫苗是否會派上用場或如何使用，但基於部分國家希望疫苗盡快準備就緒，輝瑞也會先生產出一定數量。

目前以色列已經向60歲以上老年人、免疫系統受損病患和醫護人員等高風險族群，提供了第四劑輝瑞BNT疫苗。該國研究顯示，在注射第四劑疫苗後，體內抗體每周約增加5倍。

►輝瑞執行長：Omicron疫苗三月推出　已經開始生產
►數據曝「這疫苗」降死亡率最有效　新加坡去年近7成死者未打完2劑
►美國單日「飆破138萬例」又創新高　1族群接種率超低藏隱憂

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