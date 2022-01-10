每戶家庭可分5.5萬！紐約30年最慘火災開放捐款　1天湧入700萬

19 people killed, including 9 children in tragic Bronx apartment building fire. It’s one of the worst fire disasters in New York City history. pic.twitter.com/TWzjaJSRhW — Mike Sington (@MikeSington) January 9, 2022

記者葉睿涵／編譯

美國紐約9日爆發近30年來最嚴重火災，一棟19樓住宅公寓的電暖器引發大火，造成至少19人死亡，63人受傷。慈善機構隨後在眾籌網站Go Fund Me為受災戶募款，短短1天就籌獲近25萬美元（約新台幣700萬元）善款，比原定目標的2萬美元（約新台幣55萬元）遠遠多出12倍。

BREAKING: New York City mayor says Bronx fire "one of the worst" in city's history; at least 61 injured, "numerous" feared dead pic.twitter.com/eLhcNQbpsc — BNO News (@BNONews) January 9, 2022

據《紐約郵報》報導，這起眾籌活動是甘比亞青年組織（GYO）所發起的。負責人德拉梅（Salim Drammeh）寫道，這場5級大火燒毀了布朗克斯區（Bronx）19樓高的建築，造成19人死亡、數十人傷重命危，也讓建築內的120戶人家一夕間失去家園，「我們懇求大家慷慨解囊，幫助這些受災戶」。

▲紐約大火籌得約700萬台幣的善款。（圖／翻攝自Go Fund Me網站）

GYO原本希望，他們可以籌得2萬美元，並將這些善款平均分配給每個家庭，不過截至當地時間10日凌晨，眾籌活動已獲得近5000人捐款，共募得24萬7333美元，遠比原定目標多出12倍，也讓每戶人家大約可以分得2000美元（約新台幣5.5萬元）。

▲紐約的嚴重火災已奪走至少19條人命。（組圖／路透）

不少人也在眾籌網站下方留言為受害者打氣和祈禱，他們寫道，「給所有受可怕火災波及的人滿滿的力量和愛」、「為你們的損失感到難過，也獻上真摯的祝福，希望你們早日康復」、「我們與紐約同在，為你們祈禱」。

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