每戶家庭可分5.5萬！紐約30年最慘火災開放捐款　1天湧入700萬

記者葉睿涵/編譯

美國紐約9日爆發近30年來最嚴重火災,一棟19樓住宅公寓的電暖器引發大火,造成至少19人死亡,63人受傷。慈善機構隨後在眾籌網站Go Fund Me為受災戶募款,短短1天就籌獲近25萬美元(約新台幣700萬元)善款,比原定目標的2萬美元(約新台幣55萬元)遠遠多出12倍。

