19歲漢堡王女店員遭搶匪「1槍射殺」　媽媽崩潰！監視器畫面曝

▲ 19歲的克莉絲朵上班時遭搶匪射殺。（圖／翻攝自Facebook、Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約一名19歲少女不久前開始到漢堡王上班，擔任夜班收銀員，因為店門外經常有街友聚集，還有追求者每天來騷擾，令她對上班感到恐懼，但在母親勸說之下還是出門上班，沒想到值班時搶匪闖入，當場被射殺。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，19歲少女克莉絲朵（Kristal Bayron-Nieves）在東哈林區（East Harlem）一家漢堡王當收銀員，9日凌晨約1時上晚班時，一名持槍搶匪闖入，先是用槍柄重擊一名男性顧客，接著猛揍一名女經理臉部。據目擊者說法，克莉絲朵隨後從收銀台中拿出100元美金（約新台幣2766元）交給搶匪，搶匪作勢轉身離開，沒想到下秒又回頭，朝她開了一槍後逃離現場。克莉絲朵馬上被送往附近醫院，但仍宣告不治。

ADDITIONAL VIDEO: There is a CASH REWARD of up to $3,500 in this case. pic.twitter.com/U3Lqjb0TEf — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) January 9, 2022

紐約市警察局懸賞3500元美金（約新台幣9.7萬元）尋找兇手，並公開案發時的監視器畫面。只見戴頭套的黑衣男子右手持一把手槍，槍口對著女店員，接著揮動右手，疑似正指示女店員走向收銀台。

死者36歲的母親尼夫斯（Kristie Nieves）說明，克莉絲朵3周前才開始到漢堡王上班，曾要求業主提供更多安保措施，也要求調到白天上班，「她才19歲，但有50多名街友睡在店門口」，還有一名年輕男子幾乎每天晚上都到店裡送花給她，令她不堪其擾。

克莉絲朵7日曾說不想去上班，因為她很害怕，但尼夫斯仍在晚上10時準時叫醒她，跟女兒說，「妳必須去上班，負起責任，妳要過更好的生活」，勸她出門上班，沒想到幾天後就遭遇不測，令她悲痛不已。

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