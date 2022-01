19歲漢堡王女店員遭搶匪「1槍射殺」　媽媽崩潰！監視器畫面曝

▲ 19歲的克莉絲朵上班時遭搶匪射殺。(圖/翻攝自Facebook、Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國紐約一名19歲少女不久前開始到漢堡王上班,擔任夜班收銀員,因為店門外經常有街友聚集,還有追求者每天來騷擾,令她對上班感到恐懼,但在母親勸說之下還是出門上班,沒想到值班時搶匪闖入,當場被射殺。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導,19歲少女克莉絲朵(Kristal Bayron-Nieves)在東哈林區(East Harlem)一家漢堡王當收銀員,9日凌晨約1時上晚班時,一名持槍搶匪闖入,先是用槍柄重擊一名男性顧客,接著猛揍一名女經理臉部。據目擊者說法,克莉絲朵隨後從收銀台中拿出100元美金(約新台幣2766元)交給搶匪,搶匪作勢轉身離開,沒想到下秒又回頭,朝她開了一槍後逃離現場。克莉絲朵馬上被送往附近醫院,但仍宣告不治。

ADDITIONAL VIDEO: There is a CASH REWARD of up to $3,500 in this case. pic.twitter.com/U3Lqjb0TEf