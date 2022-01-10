「火車撞上小飛機」恐怖影片曝！機師驚險獲救　機體秒被輾碎噴飛

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022

記者吳美依／綜合外電報導

美國洛杉磯一架塞斯納172型小飛機（Cessna 172）9日墜毀鐵軌上，機師身負重傷，卡在殘骸裡，幸好被及時救出。他脫困的幾秒鐘後，火車高速迎面而來，把機身殘骸碾碎，頓時碎片四射，驚險過程都被員警隨身攝影機拍攝下來。

影片中，飛行員滿身是血，似乎無法靠自己的力量行走，直到警方撬開變形艙門，才被驚險救出。一名警員大喊「快走！快走！快走！」希望加快救援行動，火車大聲鳴笛後，高速撞碎小飛機殘骸。

▲洛杉磯警察驚險救出機師。（圖／路透）

21歲作曲家希門尼斯（Luis Jimenez）目擊事故過程，他說，「飛機起飛失敗，並且降落在一個熱鬧的十字路口鐵軌上。撞擊幾秒鐘前，警官救了飛行員，其中一塊殘骸差點打中我。」

據悉，飛機從附近的懷特曼機場（Whiteman Airport）起飛後，疑似因失去動力、緊急迫降，機頭與機翼面目全非，事故現場也散落著引擎、零件以及被撞毀的道路標誌。傷患單獨飛行，目前仍在住院中。

洛杉磯警局（LAPD）在推特上分享這段影片，大讚現場警官發揮「英雄氣概且快速行動」，及時拯救機師性命。美國聯邦航空總署（FAA）以及國家運輸安全委員會（NTSB）也正在調查此案。