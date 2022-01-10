國道追逐大戰影曝！砂石車拒盤查加速狂逃　激怒紅斑馬撂人圍捕

記者賴文萱／高雄報導

國道3號北向372公里處今（10）日有一輛砂石車疑似超載，不甩國道警察大隊執勤員警鳴響警報示意攔查，反而加速逃避追查，雙方展開追逐大戰。砂石車在行駛過程還多次違規，執勤員警立即通報指揮中心增派警力協助圍捕攔查，追逐激戰畫面被其他駕駛拍下上傳網路，所幸並未造成人員受傷。

▲砂石車拒停加速逃避追查，與紅斑馬展開國道追逐戰 。（圖／翻攝自記者爆料網）

國道警指出，今日上午8點多，在國道3號北向372公里處田寮地磅站路段，發現一輛砂石車裝載貨物行經，但疑似有超載情形，因此依規定鳴響警報並攔查該車至安全處所查證。

▲砂石車、紅斑馬國道追逐戰 。（圖／翻攝自記者爆料網）

不過，砂石車石姓駕駛卻未聽從員警示意停車，反加速躲避追查，期間甚至違規行駛管制大型車行駛的內側車道及路肩等車道。

▲執勤員警當下立即通報指揮中心增派警力協助圍捕攔查，最後終於在國道3號北向362公里處成功攔停該輛砂石車。（圖／翻攝自記者爆料網）

執勤員警當下立即通報指揮中心增派警力協助圍捕攔查，最後終於在國道3號北向362公里處成功攔停該輛砂石車，所幸並未造成人員受傷。事後警方將該輛砂石車帶回田寮地磅過磅，總重確實超出核重37噸多。

後續將針對包含超載、行駛路肩、行駛內側車道、危險駕駛（蛇行） 、不服稽查等違規事實，依法製填違規通知單舉發。國道警也呼籲載重大型車駕駛人，載運貨物切勿超過核定載重輛，並應依相關交通法規駕車行駛。