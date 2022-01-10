紐約30年最慘火災！一台電暖器故障釀19死　2大奪命關鍵曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約一棟19樓住宅公寓9日發生重大火災，造成至少19人死亡、約60人受傷，且傷者中有32人處於命危狀態。經調查，起火原因為電暖器發生故障所引起，美國NBC新聞形容，這是紐約市30多年來最嚴重的火災事件。然而這棟建築物並無重大違規，但仍釀數十人死傷，主要是因為起火點的住家大門敞開，加上無外部逃生空間，讓多名住戶受困其中。

▲火勢嚴重，一度逼退消防員。（圖／翻攝推特）

CNN、路透報導，紐約布朗克斯這棟公寓9日上午11時左右起火，火勢從2、3樓竄出後蔓延至大廳，煙霧迅速擴散至每一層樓，住戶吸入大量濃煙，部分受困者在窗戶旁尖叫求救。紐約市消防局長尼格羅（Daniel Nigro）透露，消防人員幾乎是在每一層樓的樓梯間都發現心跳及呼吸驟停者，且依據物證及居民陳述，火災是由公寓臥室內的可攜式電暖器引發。

尼格羅進一步說明，當時煙霧之所以蔓延到大樓內的每一個樓層，可能是發生火災的住家大門敞開，且整棟公寓並未裝設外部逃生通道，住戶發現失火後，只能從內部樓梯撤離，推測當時可能煙霧過大，導致部分的人無法成功逃離現場。

▲發生大火的19樓公寓建於1972年，屋齡約50年。（圖／達志影像／美聯社）

「這對紐約市來說，這是個可怕、恐怖、痛苦的時刻」，紐約市長亞當斯表示，這場火災已經確認至少有19人喪命，是紐約市現代史上最嚴重的火災之一，許多居民來自非洲國家甘比亞（Gambia），約有200名消防員協助撲滅大火，甚至有人氧氣瓶內的氧氣用盡仍挺身把人從大樓內部救出，相當感謝消防員冒生命危險拯救他人性命。

▼已知19名死者中，有9人為孩童。（圖／路透）

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