「嫦娥五號」探測數據顯示：1公噸月壤中約有120公克水

▲嫦娥五號帶回的月球土壤。（圖／翻攝新華網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸科學研究團隊透過對月球探測器「嫦娥五號」所攜帶的「月球礦物光譜分析儀」數據進行研究，首次獲得了月表原位條件下的含水量。研究顯示，1公噸的月壤中大約有120公克的水、1公噸的岩石中大約有180公克的水。

根據《中新社》報導，該項研究由大陸中科院地質地球所行星科學團隊與上海技術物理研究所、國家空間科學中心等團隊合作進行。

▼嫦娥五號返回地球。（圖／翻攝 央視）



研究團隊認為，月壤中的水絕大部分是來自於太陽風的貢獻，岩石是來自於比嫦娥五號著陸點本地玄武岩更古老的區域，多出來的水可能代表了月球內部水，而月壤中的含水量較低，可能是嫦娥五號著陸區月幔較乾或經歷了大量脫氣的過程，這與風暴洋地區長期的火山噴發是一致的。

研究團隊指出，嫦娥五號是目前唯一一次既返回樣品又獲取到月表原位光譜的任務，樣品能夠詳細分析水在月壤顆粒中的分佈、存在形式，並可利用同位素示踪來源，而原位光譜可以與軌道遙感建立聯繫，能夠研究月表水的全球性分佈和時間變化特徵。

不過，研究團隊也特別解釋，光譜儀所探測到的水指礦物裡的水分子或者羥基，在一定條件下才能轉化為可以飲用的水。