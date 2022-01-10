　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「嫦娥五號」探測數據顯示：1公噸月壤中約有120公克水

▲嫦娥五號帶回的月球土壤首度在媒體前曝光。（圖／翻攝新華網）

▲嫦娥五號帶回的月球土壤。（圖／翻攝新華網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸科學研究團隊透過對月球探測器「嫦娥五號」所攜帶的「月球礦物光譜分析儀」數據進行研究，首次獲得了月表原位條件下的含水量。研究顯示，1公噸的月壤中大約有120公克的水、1公噸的岩石中大約有180公克的水。

根據《中新社》報導，該項研究由大陸中科院地質地球所行星科學團隊與上海技術物理研究所、國家空間科學中心等團隊合作進行。

▼嫦娥五號返回地球。（圖／翻攝 央視）

▲▼嫦娥五號返回器打兩次「太空水漂」回地球。（圖／翻攝 央視）

研究團隊認為，月壤中的水絕大部分是來自於太陽風的貢獻，岩石是來自於比嫦娥五號著陸點本地玄武岩更古老的區域，多出來的水可能代表了月球內部水，而月壤中的含水量較低，可能是嫦娥五號著陸區月幔較乾或經歷了大量脫氣的過程，這與風暴洋地區長期的火山噴發是一致的。

研究團隊指出，嫦娥五號是目前唯一一次既返回樣品又獲取到月表原位光譜的任務，樣品能夠詳細分析水在月壤顆粒中的分佈、存在形式，並可利用同位素示踪來源，而原位光譜可以與軌道遙感建立聯繫，能夠研究月表水的全球性分佈和時間變化特徵。

不過，研究團隊也特別解釋，光譜儀所探測到的水指礦物裡的水分子或者羥基，在一定條件下才能轉化為可以飲用的水。

ET快訊
照服員1友人確診　「曾到家中拜訪」停留半小時
後天起入境台灣　一律住防疫旅館或集檢所
喬科維奇首戰獲勝！　可望拿到簽證打澳網
快訊／首例！　「未滿2歲童」確定染Omicron
明起「加嚴長程旅客入境檢疫」！落地就篩　陽性直接送醫
快訊／防疫升級！宗教活動加嚴4措施　全程戴口罩、餐會禁逐桌敬
快訊／歌友會染疫擴大！　1會員家人確診
快訊／國3大貨車「輪子噴飛」砸毀對向自小客　駕駛當場死亡
快訊／境外移入又增26例！　11人從美國返台
快訊／今本土增6例！　照服員兒「安親班同學」也染疫
LIVE／推車員國小兒確診「延燒5校停課」　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

留日女替閨蜜擋10刀亡！她「鎖門不救」改名當網紅　被判賠300萬

天津Omicron疫情已傳一周！遷徙圖顯示：爆出前「北京最多人去」

「嫦娥五號」探測數據顯示：1公噸月壤中約有120公克水

生日蛋糕「插滿課本」！11歲兒崩潰大哭　母：想提醒他好好複習

奉子成婚5年！妻子懷二胎要離婚　他崩潰發現「2孩都不是他親生」

68歲男染Omicron「截肢」保命！5天病情急速惡化：絕對不是重感冒

四川樂山大佛又「黑鼻花臉」「大美容」後粉面玉容僅維持2年

陸Omicron疫情擴散多省　各地倡導「就地過年」還發錢留人！

中印第14輪軍長級會談12日登場　印軍拒絕「第三方」調解

Omicron煞不住！河南安陽也新增2本土　和天津屬同一傳播鏈

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

留日女替閨蜜擋10刀亡！她「鎖門不救」改名當網紅　被判賠300萬

天津Omicron疫情已傳一周！遷徙圖顯示：爆出前「北京最多人去」

「嫦娥五號」探測數據顯示：1公噸月壤中約有120公克水

生日蛋糕「插滿課本」！11歲兒崩潰大哭　母：想提醒他好好複習

奉子成婚5年！妻子懷二胎要離婚　他崩潰發現「2孩都不是他親生」

68歲男染Omicron「截肢」保命！5天病情急速惡化：絕對不是重感冒

四川樂山大佛又「黑鼻花臉」「大美容」後粉面玉容僅維持2年

陸Omicron疫情擴散多省　各地倡導「就地過年」還發錢留人！

中印第14輪軍長級會談12日登場　印軍拒絕「第三方」調解

Omicron煞不住！河南安陽也新增2本土　和天津屬同一傳播鏈

照服員1友人確診！「曾到家中拜訪」停留半小時

鄭正鈐籲竹市府回應喝好水公投　「民生議題應優於縣市合併！」　

《英雄聯盟》玩家打錯字「東亞病夫」遭Ban10年　網：S22才能玩

768萬人第3劑若都想要莫德納、BNT　陳時中曝存量：大家盡量打

梁世燦攻擊全昭旻：吻戲想到前男友嗎？《RM》失言韓網炎上罵爆

拍婚紗可脫口罩！陳時中：親密接觸者不靠這防疫「接吻也不用」

楊實秋兒再槓前老闆　嗆「VIP殺人無罪」污名化精神疾病起訴

新光三越卡利HIGH寵粉　首度線上線下累計「最高回饋7%！」

小禎試穿深V禮服「胸前炸開」　再開高衩露腿：跟王思佳拚了

移除非洲10高風險國家　後天起全球入境一律住防疫旅館或集檢所

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

大陸熱門新聞

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

獨子身亡留下債務！6旬婦洗碗10年還債

廣寒宮？月球背面「ㄇ字神秘小屋」真相曝光

虎媽嗆亂給女兒「垃圾蛋糕」　調監視器真相大反轉

68歲男染Omicron截肢保命！5天病情就急速惡化

爸爸設假裝出門考驗　女兒秒丟作業被抓包

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

生日蛋糕「插滿課本」！11歲兒崩潰大哭

陸Omicron疫情擴散多省　各地倡導就地過年

河北邢台宣布所有中小學、幼稚園連夜放寒假

社區驚現道士焚屍！住戶見一排白衣嚇傻

奉子成婚5年　男崩潰發現2孩都非親生

四川樂山大佛又「黑鼻花臉 「大美容」後粉面玉容僅維持2年

更多熱門

相關新聞

廣寒宮？月球背面「ㄇ字神秘小屋」真相曝光

廣寒宮？月球背面「ㄇ字神秘小屋」真相曝光

大陸玉兔二號月球車在月球背面發現一個「ㄇ字型神秘小屋」物體，引發許多網友的熱議，甚至有人認為該不會真的是廣寒宮？但是真相大白的結果，卻也讓網友有些失望。

孔劉駭入新聞直播　發送太空神秘訊號求救

孔劉駭入新聞直播　發送太空神秘訊號求救

NASA：明年2月進行無人登月任務

NASA：明年2月進行無人登月任務

珠海航展／解放軍陸海空飛彈軍全亮相 秀太空實力「月壤」首展出

珠海航展／解放軍陸海空飛彈軍全亮相 秀太空實力「月壤」首展出

陸試驗500噸級液氧煤油發動機 2030年要讓太空人登陸月球

陸試驗500噸級液氧煤油發動機 2030年要讓太空人登陸月球

關鍵字：

嫦娥五號月球月壤月球有水

讀者迴響

熱門新聞

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

教召注意！實施「全程野宿」　14天睡帳篷野炊、不能叫外送

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

台灣已見「可怕斜率」　七八年級生慘了

理科太太好友「是John提離婚」掀內幕！　氣炸開砲

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面