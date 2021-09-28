珠海航展／解放軍陸海空飛彈軍全亮相　秀太空實力「月壤」首展出

▲解放軍空軍八一飛行表演隊殲-10戰機編組。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

第十三屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）今（28）日正式舉行，進行為期6天的動態及靜態展出。解放軍空軍主戰機型殲-16D電戰機、無偵-9「翔龍」及攻擊-11等多型無人機皆是首次在航展中登場。此外，在太空實力方面，觀展民眾還可透過顯微鏡觀看嫦娥5號探月工程攜回的「月球土壤」。

▲解放軍空軍三代主力戰機殲-16D。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，本屆航展將有線上線下約40個國家和地區的700家企業、數千件展品參展；室內展覽面積10萬平方公尺，室外展覽面積36萬平方公尺，地面裝備動態演示區面積12萬平方公尺，展館則是由往屆的8個增至11個。

在靜態展示方面，包括105架各式飛機、30餘部雷達等裝備，包括民航系統、航空工業、中國商飛、航天科技、航天科工、中國兵器、中國兵裝、中國電科、中國航發、中國電子、保利集團等兵工產業集團皆準備新產品、新技術參展。

▲解放軍空軍無偵-7無人機。（圖／CFP）

飛行表演方面，解放軍空軍「八一」飛行表演隊和航空大學「紅鷹」飛行表演隊將表演特技飛行，航空工業翼龍-2無人機、AG600大型水陸兩棲飛機則是首次進行飛行展示。

據了解，珠海航展每2年舉辦一次，本屆航展原訂於2020年舉辦，受新冠肺炎疫情影響順延至今。與往屆航展不同的是，大陸國家航天局作為航展的主辦單位首次公開亮相，在近500平方公尺的展區內展示太空科學、太空技術太空應用等領域成就

▲大陸新一代載人太空船返回艙。（圖／CFP）

此外，大陸國家航天局還展示由嫦娥五號取回的月球樣品，現場觀眾可以透過放大鏡和顯微鏡觀察月壤的真面目，同時，嫦娥五號返回艙、降落傘等實體物品也在現場進行公開展示。