孔劉駭入新聞直播求救！台北信義區驚現「月球渤海基地殘骸」

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▲ET午間新聞時段12/24播報孔劉相關新聞時，竟遭外太空神秘訊號入侵。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

身為「南韓四大公共財」又被稱作是「國民老公」的孔劉，不只是長相帥氣、身材超好，影視作品成績也相當精彩，不過私底下的他相當低調，受訪時他曾說過自己的生活很單純，就喜歡運動健身和窩在家裡擼貓，這樣就很幸福了，幾乎零緋聞又是貓奴的暖男形象，也難怪收穫一大票「孔太太」。不同於其他當紅明星時常在社群與粉絲互動，孔劉一直遲遲未開設自己的社群帳號；但就在最近，孔劉終於開設IG官方帳號，短短時間就累積破兩百萬追蹤，足見其超高人氣。

各家媒體也紛紛報導孔劉開設IG的新聞，但就在12/24（五）ET午間新聞時段播報相關新聞時，直播現場突然出現奇特現象！當時兩名美女主播正在播報孔劉歐巴終於有了IG官方帳號，訊號忽然出現雜訊、畫面變得破碎，兩名主播還聽到了斷斷續續來自男神孔劉的聲音以及他和其他人的對話，說著：「這只是一項簡單的任務」、「我們的存活率不到一成」，緊接著下一秒整個訊號被入侵！

畫面沒有恢復反而直接中斷，並且出現紅色警告標誌，只見彷彿是有人自動登入密碼，接著就看到一系列讓人難以置信的畫面……太空船墜落在月球表面，穿著太空人裝束的孔劉和裴斗娜為了完成採集樣本任務、等待救援太空船的到來，因此帶著一隊太空人前往廢棄的渤海基地，沒想到在徹查太空站時，卻在其中發現了大量不明原因死亡的屍體，留下令人衝擊的場景和驚悚未解的謎團後，電視訊號總算回到正常，兩位女主播隨即掌握狀況向大眾說明突發事件。

原來孔劉歐巴還有另一個身分，在Netflix影集《寧靜海》中化身太空探測隊隊長韓允才，裴斗娜也有另一個身分是宇宙生物學家宋智安，稍早的直播訊號異常就是被來自外太空的兩人給駭入；同一時間則有民眾發現在台北市信義計畫區微風松高百貨前戶外廣場，出現了渤海基地墜落殘骸，相關單位即刻派出特殊調查小組前往蒐證調查，並呼籲民眾與孔太太們前去現場一起協助偵辦，據知情人士透露現場有韓允才隊長留下的神秘訊息，將委託給前往基地的調查員，為了一探渤海基地真相，也為了能平安回到「孔太太」們的身邊，孔劉希望大家能在1/2（日）前幫助韓允才隊長一同解開隱藏在《寧靜海》的駭人真相，沒辦法到現場的民眾也別灰心，主播表示只需要登入Netflix網頁，搜尋「寧靜海」關鍵字收看影集，一樣能協助孔劉隊長揭開月球上的秘密。

已有不少民眾在新聞播出當天12月24日，就立馬登入Netflix收看《寧靜海》試圖找出真相，微風松高前也湧入許多前來關心的群眾，還沒了解渤海基地事件來龍去脈的人得加快腳步了。