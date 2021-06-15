陸試驗500噸級液氧煤油發動機　2030年要讓太空人登陸月球

▲500噸級液氧煤油火箭發動機研發成功後，可用於推動重型火箭，將太空人送上月球。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸計劃在2030年前後完成太空人登陸月球，需要運載能力更強的重型火箭，推動重型火箭需要的500噸級液氧煤油發動機，其最大推力是現役120噸級發動機的4倍多，也成為完成計畫最重要的環節之一。大陸自主研發的500噸級液氧煤油火箭發動機於3月全工況半系統試車成功，將登月計劃往前邁進一步。

▲大陸自主研發的500噸級液氧煤油火箭發動機於3月全工況半系統試車成功。（圖／翻攝央視）

《新華網》報導，這台發動機採用雙推力室設計，渦輪泵轉速可以達到16000轉／分鐘，形成75兆帕的強大壓力，每秒鐘輸送的燃料多達1.6噸，「僅用三秒鐘，就可以形成最大推力。」此外，500噸級火箭發動機無論是渦輪泵的功率，還是發動機的體積，都相應地增加。在不影響推力和運載能力的情況下，減輕火箭發動機自身的重量十分重要。

▲500噸級液氧煤油火箭發動機的最大推力為目前120噸級發動機的4倍多。（圖／翻攝央視）

大陸航天科技集團六院重型火箭發動機研發副總師陳暉帶領團隊，採用數位拓撲技術，使500噸級重型火箭發動機的自身重量減少30%，在推力和載荷之間找到了平衡。

據了解，500噸級發動機渦輪泵輸出功率高達12萬千瓦，相當於一個小型水電站的功率。重型運載火箭發動機不僅代表世界航太科技動力的最高水平，500噸級液氧煤油發動機完成後，也將成為全球推力最大的雙噴管液氧煤油發動機。