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中壢2國小停課14天！周圍增設採檢站、緊急大清消　全校直接放寒假

記者陳韻如／桃園報導

桃園機場染疫延燒，9日晚間傳出確診桃機手推車員、居服員的國小兒子也確診，因此中壢區某國小緊急停課14天直到寒假。另外，該學童的安親班有另所國小同學也確診，該國小今起也停課14天。對此，市長鄭文燦表示，將會加強校園周邊清消，並增設臨時採檢站，也呼籲周遭民眾若有疑慮盡速前往採檢。

▲▼鄭文燦防疫會議0110。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲0110桃園防疫會議。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

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鄭文燦指出，「居服員的家庭這條傳播鏈，傳播的威力特別大，1/9夫妻兩人確診，而丈夫Ct值19.7，但他追溯到12/30號前就有部分症狀，可傳播期長，而擔任照服員的妻子Ct值14.3，然後她有她照顧服務的家庭、親友，我們根據昨天匡列結果是有增加確診個案的，這個案的細節下午兩點指揮中心會來說明，而我們一採檢後也立刻執行相關防疫對策。」

此外，因居服員的國小兒子確診，學校接獲通報後，緊急停課14天，等同於直接放寒假，而屆時校方也將協助學生線上學習，而因該學童就讀的安親班也有另所國小的同學確診，目前該校也停課14天，另有2所國中今預防性停課1天。

對此，居服員兒子的學校校長出面表示，該學童班級師生共34人已緊急前往採檢，並居家隔離14天，包括附近安親班學生、家長、老師等共229人也緊急篩檢，結果均為陰性，而校方也緊急展開大清消，避免病毒持續擴散。

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