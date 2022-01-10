快訊／神隱1天現身　朱立倫：失敗、責難由我一肩扛起

▲朱立倫出席全臺祀典大天后宮。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立委補選結果出爐，民進黨候選人林靜儀獲勝，而無黨籍立委林昶佐罷免未過門檻。國民黨主席朱立倫昨（9日）未出面，引起支持者不滿，今日他直搗台南，他在受訪時表示，「任何失敗、責難由我一肩扛起」，國民黨腳步不能停，2022年縣市長選舉要全力以赴，趕快布局，爭取更多中間選民認同。

朱立倫今上午前往台南全臺祀典大天后宮參拜，並出席基層座談會，面對敗選。他在會前受訪表示，國民黨唯有一步一腳印，才能從谷底翻身，不然百廢待舉，每天沈浸在互相指責攻擊不能解決問題，國民黨的腳步不能停止，面對最重要的2022縣市長選舉，要傾聽基層聲音，盡快佈局選舉。

至於顏家被空降的民進黨當選人林靜儀打敗，對國民黨來說是不是警訊？朱立倫說，國民黨必須更努力爭取更多中間選民、年輕人與淺藍選民的認同，這也是基層的看法，不管是台南、高雄等艱困選區，都要結合不同黨派的朋友，才有可能打敗民進黨府院黨的資源，要團結自己，也要把所有反對民進黨的力量整合在一起。

國民黨昨發出新聞稿指出，朱立倫上任3個月又4天以來，承擔、承接了罷免案、公投案、補選案等過去的框架跟任務，每一場都全力以赴未曾缺席，但這些任務到今天到此為止，明天開始全黨將全力以赴，共同為2022九合一選舉而努力。

文傳會主委凌濤昨晚答覆媒體詢問時則指出，補選與罷免，都是在地的選舉，國民黨一貫的立場與作法，就是要把舞台留給在地民眾，讓在地民意能夠充分的發揮，國民黨所扮演的角色就是全力以赴協助在地民意的發聲。

對於中正萬華罷免案同意票遠高過不同意票，，凌濤表示，在地的民意明顯看出，中正萬華區的民眾針對林昶佐過去種種不適任的作為表達了立場，但是國民黨也要深自反省檢討，在這次罷免案以及這幾次的補選、罷免、公投當中，高度的政治對決，讓中間及淺藍選民都非常厭倦，導致最後關頭，中間及淺藍的選民不願出來投票。

對於中二補選，凌濤強調，國民黨在中二選區所有的黨公職都全力以赴投入輔選，在全力協助的過程中，也高度尊重當地候選人，對於選戰策略主軸設定等；至於罷免案，國民黨也在包括文宣、造勢場合，以及組織動員上協助在地民意發聲，協助罷昶的青年團體表達意見。但可惜在多次的動員、政黨對決下，讓大家感到相當厭倦，最後許多中間、淺藍選民卻步。

面對2022選舉，凌濤指出，國民黨一定要回到該走的路，爭取中間光譜、爭取台灣社會大部分選民的支持。明天開始朱立倫主席一早就會南下台南，進行2022選戰的佈局，拜會各界、傾聽地方聲音，上週也到高雄，2022的選舉腳步早已開始，接下來會一步步從直轄市到各縣市積極整合佈局，希望延續這樣的腳步一路到年底，大家同一步伐來面對2022的選舉。