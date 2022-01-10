2022布局最困難的是台南　朱立倫：要結合更多在地的中間選民　

▲國民黨主席朱立倫10日上午在全台祀典大天后宮參拜祈福時，針對9日中二選區敗選指出，對於任何失敗或責難，他一肩扛起。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨主席朱立倫10日上午在全台祀典大天后宮參拜祈福時，針對9日中二選區敗選指出，對於任何失敗或責難，他一肩扛起，但是對於民主制衡的道路絕不終止，繼續努力。

朱立倫指出，這次的表現當然不如理想，他要跟所有支持者道歉。9日他在第一時間也打電話給候選人，還有很多的黨公職，謝謝大家的辛苦、大家的努力。「今天開始我們在台南，剛才跟基層的里長座談，就是我們的腳步不能停止，因為面對最重要的2022的選舉，我們一定要全力以赴，傾聽基層的聲音，儘快的布局、儘快的提出我們的候選人。」

朱立倫進一步說，對於這些失敗或者責難，他一肩扛起，但是對於所有未來要做的事情，尤其是民主制衡，絕對不能停下腳步，所以他打電話給包括候選人、跟候選人的，也包括顏寬恒、顏清標董事長，還有一些重要的公職人員，謝謝大家辛苦的努力。「對我們表現不好的地方，表示抱歉，我們也持續的在努力，尤其是針對2022年，最重要的這些所有年底的選舉，我們腳步不能停下來，所以我們剛才在台南的所有的座談，都是在談我們應該怎麼做、怎麼努力，把我們國民黨做得更好、更強。」

對於中二選區顏寬恒、顏家在地經營這麼久，卻被空降的林靜儀擊敗，對國民黨會不會是一個警訊？朱立倫說，「我們必須要更努力爭取更多中間選民的認同、更很多年輕人的認同、更多淺藍的選民願意站出來，這個也是剛才座談會中，大家共同的看法，以我們最困難的台南和上禮拜他去的高雄，都是必須要結合更多在地的中間選民、在地的不同黨派，反對民進黨的朋友，大家一起來，只有號召大家一起來，才有可能打敗這個海陸空、所謂府院黨、又有網軍又有媒體的民進黨，我們只有這樣才有機會，所以國民黨不但要團結自己，也要把所有的反對民進黨鴨霸的力量整合在一起，才有機會。」

朱立倫指出，其實對於2022的布局最困難的是台南，國民黨一定要從最辛苦的地方儘快的提出候選人，所以在農曆年後，國民黨就會完整的，包括提名委員會跟提名協調策略小組，就會成立。針對台南，國民黨一定要來聽一聽地方的心聲，就像上個禮拜，他在高雄也都是聽一些基層的里長、基層的聲音，透過這樣的座談，大家把國民黨的困境，還有大家共同的心聲講出來，然後大家共同來努力。

「國民黨有太多需要做的事情，只有透過這樣的基層努力，一步一腳印，國民黨才有可能從谷底中翻身，不然的話，百廢待舉，每天沉浸在彼此互相的自責或攻擊，並不能解決問題，只有大家一起從基層出發。所以上周去高雄，今天也是事前就安排好了到台南來。他感謝里長、議員、基層幹部，大家共同的反映了很多事，我們大家持續來努力。」