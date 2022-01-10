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國民黨連敗朱立倫神隱記者會　李德維嗆：「孬」字貼上身

▲▼立法院 國民黨立委李德維受訪 回應侯友宜公投說法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李德維。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

台中第二選區立委補選、林昶佐罷免案失利，國民黨主席朱立倫卻缺席記者會，挨批不敢面對、神隱。對此，國民黨中常委、立委李德維在臉書公開喊話朱立倫出來面對敗選結果，危機處理成這樣，一個「孬」字貼上身。

李德維表示，輸就是輸，有什麼雖敗猶榮，或策略成功不算輸，這些託辭都是自欺欺人，只會讓支持者更加寒心，不要再說了，其實早在公投輸掉後，他疾呼黨中央要跟從政黨員們趕快開誠布公地談，大家都在一條船上，不能你划你的，我划我的，逆水行舟，不進則退還小事，最怕的是船會翻掉，大家一起溺水。

李德維指出，昨晚不知道會有多少從政黨員想起「唇亡齒寒」的故事，背脊發涼，民進黨建立的「新黨國」已經示範了，當他們認真打一場選戰時，那是毫無極限的，可以操控的黨媒，側翼名嘴粉專，可以連續兩個月、24小時針對寬恒，沒事變有事，小事變大事，更別說民進黨的黨公職們，當黨要圍剿誰，那絕對是真的「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」，管你原本長什麼模樣，抹黑抹臭到媽媽都不認得。

李德維提到，作壁上觀的，歲月靜好的，可以醒了沒？有朝一日，當民進黨把矛頭指向你，對你集火攻擊時，你平時不支援同志，誰要支援你？還是你覺得自己英明神武，雙拳能敵四手，不怕亂拳打死你老師傅？

李德維向黨中央喊話，「請加油」，朱主席請出來面對敗選結果，一個月輸掉三場選舉，連記者會都不開了，敗選已經很難堪，危機處理成這樣，一個「孬」字貼上身，支持者將從寒心變唾棄；至於文傳會，不要只會對特定媒體釋放對黨中央有利的訊息，完全不顧大局，陷其他同志於不義，文傳會的功能是讓黨更好，不是只為黨主席服務。

最後，李德維表示，話說重了不好意思，但支持者不想看我們皮笑肉不笑，假團結，卻是隔江猶唱後庭花，真取暖，支持者要的是真正檢討！

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