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奶茶控搶喝！超商限定「再睡五分鐘、SOMA聯名飲料」新登場

▲▼全家跨界手搖飲最新聯名飲品開喝。（圖／業者提供）

▲超商最新聯名手搖飲開喝。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

奶茶控真的要衝喝！超商最新「手搖飲聯名飲料」來了，這次找來人氣手搖「再睡5分鐘」、「SOMA」合作推出2款飲品，尤其是必喝大人系「再睡5分焙香歐蕾」，使用烏龍茶葉結合鮮乳調和成濃醇歐蕾，搭配超療癒小咖包裝吸睛又可愛，肯定要嚐鮮，1月12日起正式登場。

▲▼全家跨界手搖飲最新聯名飲品開喝。（圖／業者提供）

▲繼爆紅「蜜香歐蕾」後再推「焙香歐蕾」。

▲▼全家跨界手搖飲最新聯名飲品開喝。（圖／業者提供）

▲同步找來SOMA推1款聯名飲品、零食。

繼蜜香歐蕾後，全家再度找來百萬YouTuber滴妹創辦的「再睡5分鐘」合作，推出最新聯名「焙香歐蕾」，使用台灣在地烏龍茶葉經過烘焙工法萃煉出濃濃茶香，搭配鮮乳調和成滑順歐蕾飲品，飲料包裝盒則是以招牌療癒LOGO樹懶作為主角，可愛爆表。

同步還有「SOMA聯名飲品、零食」，首推「藍帶茶歐蕾」是選用3種不同紅茶茶種搭配鮮乳，口感獨特又醇厚，以及「藍帶茶歐蕾法國酥」，SOMA茶粉製成的奶茶內餡夾進法國酥當中，茶味濃郁，最後這款「SOMA黃金大麥茶歐蕾」，精選大麥、特選紅茶進行熬煮後結合奶，每一口都能喝到些許紅茶焦糖香及濃濃麥香，1月12日起正式開喝。

▲▼7-11阜杭豆漿蔥蛋厚燒餅。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11開賣阜杭豆漿蔥蛋厚燒餅。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11則搶攻鹹食市場，找來阜杭豆漿合作開賣最新「蔥蛋厚燒餅」熱壓餐點，特別的是外層並非一般吐司，而是由老師傅指導製作的家傳厚燒餅，餅皮外酥內Q還裹上微微一層糖衣，裡面夾著整片秘製青蔥烤蛋，咬下就能品嚐到濃郁的蔥香與芝麻香。首波將於1月12日起在100間指定門市開賣，預計2月下旬於600間有販售熱壓吐司的門市販售。

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