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只有3天！超商指定咖啡飲品「鮮奶免費升級」　還送超Q提袋

▲▼全家咖啡免費升級鮮乳坊桂芳鮮乳。（圖／業者提供）

▲全家指定咖啡、私品茶限時3天鮮奶免費升級。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

奶香更濃了！繼好咖日推「單品美式、單品拿鐵買6送6」後，全家又宣布祭出限時3天「Let’s Café、私品茶免費換奶」活動，1月7日起至9日限定登場，且還能獲得提袋1個，限店販售，數量有限、換完為止。除超商咖啡優惠外，手搖飲「珍煮丹」也有生日慶優惠活動，尤其只要對中「3組名字注音」就能用13元爽喝指定飲品，通通要把握。

▲▼全家咖啡免費升級鮮乳坊桂芳鮮乳。（圖／業者提供）

▲買桂芳鮮乳飲品還送限量哞哞提袋。

全家周末飲品優惠來了，1月7日至9日限時3天到店購買「Let’s Café、私品茶指定飲品」即可免費換奶，升級成「鮮乳坊桂芳鮮乳」，指定品項包括單品拿鐵（烏千達月亮山）、經典拿鐵、經典特濃拿鐵、焦糖風味拿鐵、醇黑厚摩卡、醇黑厚可可飲，及仙女醇奶茶、仙女波波醇奶茶、仙女波波鴛鴦、唐寧伯爵奶茶、濃靜岡抹茶拿鐵、芋見圓圓醇奶共12款可換奶，至2月8日前則可加價升級。

桂芳鮮乳是來自台南左營單一牧場，濃郁奶香與咖啡、茶飲結合，每一口都滑順好喝，尤其還能獲得限量哞哞提袋1個，提醒其鮮乳是限店販售，數量有限、售完為止。

▲▼珍煮丹「莓妙派對」系列飲品。（圖／珍煮丹提供）

▲珍煮丹3大生日優惠先看。（圖／珍煮丹提供）

除了咖啡免費升級之外，手搖飲「珍煮丹」為歡慶13歲生日也特意推出「3大優惠」，第一重就是要來號召全台的「依ㄧ珊ㄕㄢ」、「伊ㄧ玲ㄌㄧㄥˊ」、「依ㄧ林ㄌㄧㄣˊ」們，凡名字注音對中這3組就能爽喝「13元飲料」，1月9日當日音同「ㄧ ㄕㄢ」及1月10日當日音同「ㄧ ㄌㄧㄥˊ」及「ㄧ ㄌㄧㄣˊ」之民眾，只要於全門市出示證件核對，就可用「13元喝莓妙派對系列2飲品任選1杯」，提醒限本人每間門市參與1次。

再來有臉書粉專限定「煮丹拉霸機」 ，只要集滿3枚相同花色連線，就能獲得周年慶專屬飲品優惠，一共祭出8款加2款隱藏飲品優惠，同樣於1月9日、10日正式開玩，不限組數前往門市都可以進行優惠消費；最後是只要1月9日於信義市府旗艦店消費莓妙派對系列任2杯，前200人可獲得珍煮丹X日本書道家好運個性春聯揮毫1次。

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