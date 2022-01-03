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家樂福真要「換老闆」？總經理首度回應了　曝未來最新走向

▲▼台灣家樂福總經理王俊超。（圖／記者湯興漢攝）

▲家樂福傳要出售後，總經理王俊超首度露面。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

法商自去（2021）年中起屢傳要出售台灣家樂福股權，後包括統一集團、遠東集團及momo富邦媒則皆陸續表態有意競標。對此，家樂福總經理王俊超今（3）日首度現身表態：「我真的不知道。」無奈表示「你們知道的都比我多。」透露去年有開一次總部視訊會議，但會議中並沒有提到任何出售消息。

法國零售商家樂福（Carrefour）自去年6月起屢次被傳計畫出售價值約16億歐元（約新台幣530億元）台灣股權，雖台灣家樂福皆以「未收到總部任何消息」回應，但4大集團包括全聯董座證實家樂福確實有找上門談出售、遠東集團董座直喊「價高者得」表示已進入第2輪競標，而手持4成股份的統一集團是以「家務事之說」表態，若法方有意退出將會買回股份協助退場，momo富邦媒則被指為潛在買主僅低調說「不排除任何可能」回應，不過目前全聯已搶先買下大潤發並表態不會買家樂福，其餘集團則不排除有任何機會。

針對未來可能會換老闆一事，家樂福總經理王俊超首度作出最新回應，表示：「你們都知道的比我多，我真的不知道，我是一個專業經理人，當我的專業、職責到哪裡就做到哪裡，其他的無法過問。」他也透露去年總部有開一次會議，但因疫情關係並未出席，改以視訊參加，「裡面沒有講到任何的，這種事情不會在開會的時候講。」

談到家樂福未來走向，王俊超則再次強調：「家樂福只會愈來愈強。」而2022年最新目標，他則透露會以「零售生態圈」為主，並持續進行展店，「尤其是超市會持續開，超市10至15家、量販2家」，變數部分也不會放棄任何機會。

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