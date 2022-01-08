阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　店員妹真實反驚呆！網跪：新技能get

▲店員妹當場穿線，讓原PO看得超感動。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

超商店員工作包山包海，如今又有新技能了！一名男網友透露，今（8）早上去苗栗某全家超商，意外發現有阿公沒買東西，就慌張拿著針線，要請店員幫忙穿過去，結果正妹店員當下超暖反應，讓原PO驚呆了。畫面曝光後，引發千名網友讚爆「店員優秀！」

竹南一名男網友在臉書分享暖心一幕，他表示今早去一趟全家超商，不久後有一名穿著紅色外套、頭髮斑白的伯伯從門口走進來，接著詢問櫃台正妹店員「可以幫我穿線嗎？」

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原PO站在一旁直擊，只見店員妹直接拿起伯伯手上的針與線，開始屏氣凝神穿針引線，不過因無法脫口罩，店員妹無法把棉線沾濕，因此花了些許時間才成功。

整個過程中，伯伯也在櫃台雙眼直盯，超暖畫面讓原PO看了感動不已，他強調，「店員真的是二話不說，我也有震驚到」，如此有靈魂、有溫度的畫面讓人印象深刻，「請幫忙給予鼓勵，這是社區防護網的一環！」

文章曝光後，引發千名網友朝聖刷讚，「善良的靈魂必勝」、「給便利商店店員Respect」、「超商手中線，阿公身上衣」、「其實是來找媳婦的吧」、「這個要求我還真做不來，因為我眼力也不好」、「之前領五倍券的時候，看到好幾次店員很有耐心的教長輩們怎麼登記領取，絲毫沒有不耐～不但有靈魂還是善良到閃閃發亮的靈魂呢」、「全家超商店員可以引進車衣服務」。