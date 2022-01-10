變態警衛「拿備份鑰匙」偷闖獨居正妹家　開門見有男人秒落跑

▲嫌犯不知從何處取得被害女子家中大門的備份鑰匙。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者王佩翊／編譯

日本北海道一名20多歲的獨居女性8日上午在家時，突然被警衛持「備份鑰匙」闖入自家，所幸當時被害女性的另一名男性友人正好到訪，該名警衛開門見到有男人在後，嚇得連忙落荒而逃。警方事後接獲通報並循線逮捕嫌犯，嫌犯則坦承，自己的確是為了想要對女方「下手」才會硬闖入被害人家中，態度十分囂張。

根據《北海道電視》報導，現年39歲的嫌犯是一名警衛，他8日上午10時25分持備份鑰匙，闖入位於札幌市的一名獨居女子家中。嫌犯為了要對被害女子性犯罪，因此便擅自以備份鑰匙打開玄關大門，然而沒想到卻馬上在屋內看到另一名男子，嚇得他當場拔腿就跑。

▲事發當時，被害女性的一名男性友人正好在家中，才避免遭到嫌犯騷擾。（圖／pakutaso）



他突如起來的舉動也嚇壞了受害女性，該名女子的男性友人則是立即報警，並向警方表示，「有陌生人闖入家中」。警方接獲通報後，循線鎖定該名擔任警衛的嫌犯，並於9日深夜以擅闖民宅嫌疑將其逮捕。而嫌犯被逮後也直接坦承犯行並稱，「我就是想要對她下手，才會拿備份鑰匙闖進她家。」

警方目前仍在調查該名男子是如何取得被害人家中的備份鑰匙。據悉，嫌犯疑似早已盯上被害人，不過詳細犯案動機與案發經過仍待釐清。

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