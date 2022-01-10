19歲小女友殘忍砍殺同居男！他滿身血報警　成生前最後一通電話

▲嫌犯一怒之下竟拿起廚房菜刀，砍向躺在床上的男友。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）
記者王佩翊／編譯
日本東京都一名19歲少女9日下午涉嫌在公寓內持刀刺殺25歲的同居男友，被害人遇刺後，隨即撥打110報警。待警方趕往現場後，立刻將其送醫急救，同時以現行犯名義當場逮捕該名少女。然而在經過7個小時的搶救後，被害男性仍然不幸死亡。
根據TBS NEWS、《日本放送協會》報導，東京都江戶川區一間公寓驚傳情殺案件，1名年僅19歲的少女9日下午3時半左右，疑似因與25歲的同居男友佐藤優作發生爭執，於是拿起廚房的菜刀，一刀刺向正躺在床上滑手機的男友。男子受傷後立即自行報警，待警方趕往公寓後，便在公寓門口的馬路上發現逃出房間的男子，並將其送醫。
佐藤優作被送往醫院並經過7個小時的搶救後，仍因傷勢過重，回天乏術。根據警方表示，死者的傷勢主要在腹部，菜刀長約15公分。警方趕往案發現場後，同時也以殺人未遂嫌疑當場將19歲的少女逮捕。
面對警方調查，嫌犯被逮後隨即坦承犯行，她聲稱，是因為想要逃離男友的手掌心，才會出手砍人，但無意要殺人。由於死者經搶救後仍不幸身亡，因此全案已經轉定調為殺人方向，未來警方將持續調查犯案動機與事發經過，以釐清案情。據了解，兩人是從2021年4月開始於案發公寓同居，具體交往時間仍待調查。
【男性刺され死亡 19歳少女を逮捕】https://t.co/XuLSakE6LP— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) January 9, 2022
東京・江戸川区で交際相手の男性を刃物で刺して殺害しようとしたとして、19歳の少女が殺人未遂の疑いで警視庁に逮捕された。男性は病院に運ばれたが、その後、死亡した。
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