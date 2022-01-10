19歲小女友殘忍砍殺同居男！他滿身血報警　成生前最後一通電話

▲嫌犯一怒之下竟拿起廚房菜刀，砍向躺在床上的男友。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本東京都一名19歲少女9日下午涉嫌在公寓內持刀刺殺25歲的同居男友，被害人遇刺後，隨即撥打110報警。待警方趕往現場後，立刻將其送醫急救，同時以現行犯名義當場逮捕該名少女。然而在經過7個小時的搶救後，被害男性仍然不幸死亡。

根據TBS NEWS、《日本放送協會》報導，東京都江戶川區一間公寓驚傳情殺案件，1名年僅19歲的少女9日下午3時半左右，疑似因與25歲的同居男友佐藤優作發生爭執，於是拿起廚房的菜刀，一刀刺向正躺在床上滑手機的男友。男子受傷後立即自行報警，待警方趕往公寓後，便在公寓門口的馬路上發現逃出房間的男子，並將其送醫。

佐藤優作被送往醫院並經過7個小時的搶救後，仍因傷勢過重，回天乏術。根據警方表示，死者的傷勢主要在腹部，菜刀長約15公分。警方趕往案發現場後，同時也以殺人未遂嫌疑當場將19歲的少女逮捕。

面對警方調查，嫌犯被逮後隨即坦承犯行，她聲稱，是因為想要逃離男友的手掌心，才會出手砍人，但無意要殺人。由於死者經搶救後仍不幸身亡，因此全案已經轉定調為殺人方向，未來警方將持續調查犯案動機與事發經過，以釐清案情。據了解，兩人是從2021年4月開始於案發公寓同居，具體交往時間仍待調查。

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