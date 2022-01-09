南韓同性配偶健保登記敗訴！法官認：「男女結合」才符合社會共識

▲南韓男同性戀者蘇成旭(配戴彩虹圍巾者)在首爾行政法院獲判敗訴。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓至今尚未通過同性婚姻合法化，一對男同性戀伴侶原本在申請健康保險（健保）登記時，以依附眷屬（事實婚配偶）的身分通過申請，然而在被媒體廣為報導後，健保當局撤回其申請，要求另一人得另外繳納健保費用，兩人向行政法院提起訴訟，本月7日遭法官以「無適當證據解釋同性間結合的婚姻」為由，判決敗訴。

根據韓媒《中央日報》，蘇成旭（소성욱，音譯）、金榮旻（김용민，音譯）是一對男同性戀者，他們2019年舉辦婚禮後，便過著與一般異性戀夫妻無異的同居生活，兩人曾向國民健康保險公團諮詢，是否能以「事實婚配偶」（有同居事實，卻未實際進行婚姻法律登記的夫婦）的身份，將健保依附登記在有工作的配偶上。

當時，國民健康保險公團回覆表示「可以」，因此蘇成旭2020年2月以事實婚配偶的身份順利取得依附眷屬登記投健保的資格。豈料，兩人的案例被韓媒廣為報導後，卻被健保當局撤回當初的決定，要求蘇成旭須以「地域加入者」的身份重新繳納健保費用，兩人因此於去年2月向行政法院提出訴訟。

▼蘇成旭、金榮旻接受《BBC》韓國版專訪。



首爾行政法院行政6部（部長法官為李周映，이주영）於本月7日召開一審，判決蘇、金同性配偶敗訴，表示法院雖認證蘇、金兩人在經濟與社會層面上的確維持著與一般（異性戀）夫婦無異的同居生活，但無法認定為南韓法律所定義的「事實婚」關係。

法官認為，從民法、大法院（最高法院）、憲法裁判所（憲法法庭）的判例來看，目前南韓社會一般而言依舊將「男女結合」視為婚姻組成的基本要素，至於將「同性結合」視為婚姻關係，在法理上尚無存在合理解釋的根據，而若要在法律上爭取認證同性配偶，則需先爭取社會全體共識。

法官舉國外認定同性婚姻的案例表示，「在國際上，雖然將婚姻權利不限定在異性結合，是漸進性的趨勢。不過在韓國，尚未進行具體的立法過程，因此無法擴大解釋婚姻的定義。」

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