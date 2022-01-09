日男火車上突大喊「我確診新冠！」被捕　結果真的測出陽性

▲ 一名男子在火車行駛中大喊自己確診。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本一名年輕男子8日搭乘JR東海道線列車，行駛中突然大喊自己感染新冠病毒，車廂內其他乘客頓時一陣恐慌，涉嫌使用威力妨害業務，沒想到他被捕後接受PCR檢測，真的測出陽性，被日本網友罵爆。

綜合《產經新聞》、CBC報導，20歲男子北島陽樹8日上午10時左右搭乘JR東海道線，在列車行駛於豐橋及岡崎之間時，突然對著其他乘客大喊，「我感染新冠！」導致列車被迫停下。

有乘客見狀通知乘務員，乘務員趕緊報案表示，「有乘客大喊自己染疫」。身穿防護服的愛知縣岡崎警察署員警隨後趕到現場，將北島以「威力妨害業務」嫌疑逮捕，這班火車也因此在岡崎站停靠長達15分鐘。

北島自稱是打工族，否認妨礙公務，宣稱是因為疫情，不希望其他乘客坐在他旁邊，才會大喊自己確診。但他被捕後接受PCR檢測，結果真的呈現陽性。警方正進一步調查他是否在犯案前就知道自己已經染疫。

北島的行為令車上乘客飽受驚嚇，也在網路上被罵爆。網友紛紛留言表示，「不管是陽性還是陰性，他就是妨礙列車運行，應該負賠償責任」、「不管他知不知道自己確診，大吼大叫感覺都很惡意」；也有網友擔心，「如果他也不知道自己確診，卻完全沒有症狀，感覺病毒已經擴散得很廣」。

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