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餐廳「低消1杯飲料」被戰翻！他逆風吐271字　網竟認同了

▲▼夜店,飲料,夜生活。（圖／取自Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

作家陳安儀近日到餐廳點上千元餐點，卻被告知「低消是1杯飲料」，且沒有通融餘地，氣得她甩手走人。事實上，店家以「飲料為低消」的規定，的確讓許多消費者反感；不過，台北市議員呱吉則逆風發表看法，並以居酒屋為例，成功說服大票網友。

日前《吃飯點破1000元！店家堅持「低消1杯飲料」　陳安儀氣炸直接走人》一事，在網上掀起爆量討論，當事作家認為，明明點了近千元的餐點，店家仍強硬要求，一定要點飲料，這讓她有一種有理說不清、被強迫推銷的感覺。

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對此，輿論風向大抵是抨擊，設飲料為低消的作法，許多鄉民直言，「滅亡的行為而已」、「為了一杯飲料，把買了上千上萬元的顧客趕跑XD」、「台灣一堆智障店家」、「不想點飲料不行膩，店家自己中文不好還想怪到消費者頭上」、「這規定還真怪，是因為飲料利潤最高，所以寧願不做麻煩又沒利潤的餐點嗎」、「最討厭這種傲慢的餐廳」。

當然，也有人認為，店家本來就有挑明遊戲規則，堅持並無不妥，「邏輯滿分的店家」、「店家就寫清楚了是1杯飲料，到底哪來的不清楚了」、「店家不都寫了，妳也看到了，當然顧客輸」。

▲▼日本,居酒屋,街道。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

眼看話題持續發酵，呱吉則在臉書發表不同看法，「低消可否限定商品？最近滿多人討論這問題的。例如拉麵店限定至少一個人要點一碗拉麵，咖啡廳限定一人至少點一杯咖啡。有名人主張，這種低消應只能限定金額而非商品，以利不同需求之消費者的權益。我可以理解有些人不愛喝飲料卻被朋友拉到飲料店的煩惱，不過我講個例子。」

他偶爾會去一間居酒屋，老闆手藝非常好，很多人會為了吃飯，專程去他的店裡，後來老闆火大了，覺得自己開的是居酒屋，不是餐廳，於是硬起來訂下規則，「不歡迎不喝酒的客人，點可樂也不行。」

呱吉接著說，「店裡位置少少，每次去都會遇到左右喝了些酒的客人攀談聊天，氣氛熱絡。我希望老闆可以堅持這個原則，不然我就只是去一間很普通的好吃餐廳而已了。」

在他舉出這個例子後，大多網友認同表示，「老闆開店愛怎樣規定都可以吧」、「這個情形就跟前一陣子我們台南鹹粥漲價，店家要怎麼訂規則，自己會去承擔最後結果，怎麼現在民粹變成漲價還要受公審」、「本來就該如此，保障店家，保障固有消費族群」、「扯到飲料利潤高聽了就火大，扯低消基消回文邏輯也很神，店家沒彈性就不可取？歸剛欸」。

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