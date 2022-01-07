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快訊／高雄貪警遭收押！涉包庇賭博餐廳　去年6月才「酒駕退休」

▲▼ 高雄橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名退休員警被依貪污罪收押禁見！這名陳姓退休員警在仁武分局偵查隊期間，涉嫌包庇賭博餐廳，並且有多次前往該賭博餐廳消費，雖然去年被抓到酒駕之後已經退休，不過現在他被橋頭地方法院裁定羈押禁見獲准。

高雄橋頭地檢署檢察官在5日搜索仁武一家遊戲餐廳，並且在6日拘提業者以及一名陳姓退休員警，檢察官發現這名退休員警在2020年期間擔任仁武分局偵查隊偵查佐期間，明知位於轄區內的這家遊戲餐廳是將籌碼換成現金，也就是俗稱的洗分的賭博餐廳，竟然跟業者熟識之外，同時還包庇不法，多次前往這家賭博餐廳消費，還有不正當的利益往來。
▲▼橋頭地方法院 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲橋頭地方法院 。（圖／記者陳宏瑞攝）

經過檢察官的漏夜偵訊之後，陳姓退休員警被依照涉嫌貪污治罪條例當中，違背職務上之行為收受賄賂以及違背職務行賄等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

而這名陳姓退休員警，其實之前也是在仁武偵查隊期間，涉嫌跟同事前往有女陪侍的KTV慶功，隨後被調往了六龜分局，同時去年6月也因為酒駕被旗山分局同仁查獲，所以六龜分局輔導他退休，沒想到現在雖然退休，還是因為在警職期間深陷貪汙風暴。

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