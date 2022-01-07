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2021 百大Podcast！兒童節目疫情崛起、《我在案發現場》進熱門榜

▲KKBPX公布2021年百大Podcast。（圖／翻攝自KKBOX）

▲KKBOX風雲榜公布百大Podcast。（圖／翻攝自KKBOX）

記者周依儒／綜合報導

KKBOX日前公布2021第二屆KKBOX Podcast年度百大節目排行榜，第一名由「Gooaye 股癌」拿下，依次是「呱吉」、「雞來速」，去年的冠軍「百靈果News」則掉至第九名，而ETtoday自製社會犯罪節目《我在案發現場》也奪下21名。

KKBOX榜單中，前10名上榜的為，「Gooaye 股癌」、「呱吉」、「雞來速」、「好位小姐開束縛我還你原形」、「媽爹講故事」、「從前從前」、「唐陽雞酒屋」、「台灣通勤第一品牌」、「百靈果 News」、「吳淡如人生實用商學院」。

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▲疫情期間Podcast節目排行大洗牌，兒童類強勢輾壓。（圖／翻攝Apple Podcast）

▲疫情期間Podcast節目排行大洗牌，兒童類強勢輾壓，圖為2021五月中Apple Podcast排行。（圖／翻攝Apple Podcast）

榜單中可以看到，「雞來速」憑藉搞笑幽默的談話風格，強勢登上第三名，此外，由於台灣去年5月中本土疫情爆發、學校開始停課，因此相較於前年，Podcast節目排行榜大洗牌，兒童節目「媽爹講故事」、「從前從前」名次火速竄升；而被台灣聽眾稱為「三本柱」的「台灣通勤第一品牌」、「百靈果NEWS」和「Gooaye 股癌」，則只有股癌登上冠軍寶座，其餘兩節目皆跌至第8、9名。

▲▼我在案發現場視覺照。（圖／ETtoday）

▲《我在案發現場》奪下21名。（圖／ETtoday）

而ETtoday自製真實犯罪類型節目《我在案發現場》也奪下21名的成績，每集邀請偵辦員警、資深記者聊聊台灣知名社會案件，扎實又真實的內容彷彿「聲歷其境」，深受聽眾喜愛。此外，ETtoday近期也廣邀名人推出新節目，包括國際情勢專家楊永明的《Wow世界熱鬧什麼》，每周三聊聊全球大小事；資深美食記者王瑞瑤與國宴大廚老公「保師傅」的《我的老公是大廚》，帶你一窺美食專家夫妻檔的餐桌日常對話。

▲▼我的老公是大廚。（圖／ETtoday製作）

▲ETtoday自製新節目《我的老公是大廚》。（圖／ETtoday視覺中心）

推薦給大家的Podcast節目：

1.《我的老公是大廚》
►專業美食夫妻檔的餐桌日常對話，從曾家私房菜色祕笈，到你該知道的各種料理知識，展開一場時甜時酸、偶爾加辣，會口水直流的聽覺饗宴。

2.《Wow世界熱鬧什麼？

►每周20分鐘，國際情勢一點就通！


3.《我在案發現場》

►真實犯罪類熱門播客，每集邀請資深刑警或記者談台灣矚目案件偵辦內幕。

4.《地產詹哥老實說》
 ►和你聊聊怎麼運用最小資金，買進人生第一間房，還有哪些地雷千萬不要碰。

5.《小編沒收工》
 ►晚班記者每週一到五清晨給你熱門話題10分鐘，準備上班前收聽，掌握最新網路話題。

6.《有點毛毛的》
 ►24小時和寵物待在家，更要了解毛孩心事與照顧，奴才們可以邊吸貓邊收聽。

7.《窸窸窣窣的ASMR》
 ►帶你一起用心感受日常中的小聲音。

8.《尚恩帶你上車》

►買車開車玩車養車都好聽！

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