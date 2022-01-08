呱吉力挺林昶佐　喊話：出來投反對票「阻止不公義繼續發生」

▲呱吉。（資料照／民進黨提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

明天就是台中第二選區以及無黨籍立委林昶佐罷免案的投票日，對此，台北市議員邱威傑、呱吉今（8）日透過臉書表示，如果覺得這麼高頻率的罷免投票超出合理範圍，那麼應該出來投下反對票，阻止這種不公義繼續發生。

呱吉表示，經過總統、罷免、罷免、罷免、罷免、和公投選舉，知道大家可能已經對投票感到相當厭倦。不過每一個意見的表達都會對這個社會造成影響，因此仍然強烈建議台中市第二選區以及台北市中正萬華區的朋友，出來投下這張票。

呱吉說，「如果你跟我一樣覺得這麼高頻率的罷免投票已經超出合理範圍，那你應該投下一張反對票，阻止這種不公義繼續發生。」雖然罷免的確是人民的權利，也是對抗不適任政治人物的最後手段，但這不表示你應該罷免每一位你不喜歡的民意代表。如果有一個政治人物尸位素餐、貪贓枉法，那罷免有其合理的原因。但如果只是政治立場的不同，那就應該尊重選舉的結果。

呱吉指出，中正萬華立委的罷免案，推動者鍾小平本身就是個為了個人權位使出各種爭議手段的人物。2020年為了立委選舉的門票投靠民眾黨未果，2021年的時候又說要靠林昶佐罷免案來光榮重返國民黨。所作所為都是為了自己的政治前途而已。泛藍里長與地方人物都出來反對這場罷免的當下，這個罷免案早就失去了正當性。

針對台中中第二選區補選，呱吉反問「還要繼續讓顏家把持權柄嗎？」選服做得再徹底，都不能掩蓋這個家族從中謀取個人最大利益的種種行為。罷免陳柏惟是人民的權力無誤，但這不表示你就該讓顏寬恒重返榮耀。

呱吉強調，雖然這兩個地方都不是我的戰場，但我希望大家不要忘記在明天表達你的想法，民主就是用一場又一場的投票不斷地改變這個社會。

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