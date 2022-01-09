吃飯點破1000元！店家堅持「低消1杯飲料」　她氣炸直接走人

▲作家陳安儀對於「低消」兩字的認知與店家不同。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日作家陳安儀前往一間餐廳用餐，她點了上千元的餐點後，店員卻告知她「低消是一杯飲料」，讓她覺得匪夷所思，因為她認為「低消」的意思應該是最低消費金額，不應該是一樣品項。對此，業者也做出回應了。

陳安儀7日在臉書發文表示，她前往礁溪「奶油麵包」餐廳用餐，遇到了一件匪夷所思的事情，入座後他們點了一份義大利麵、一份早午餐、一份炸物、一份烤蔬菜和一個濃湯，打算吃完後再加點甜點，這些菜總共約1000多元，點完後店員卻問她要什麼飲料，她表示自己不喝飲料後，對方卻說「我們店裡的『低消』是一杯飲料！」

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這讓陳安儀不明所以，「我們點的東西已經遠超過『低消』啦！店裡一杯飲料大約120～180元之間，我點的餐點金額已經遠超於此。」但店員卻堅持不點飲料就沒有符合低消，讓她相當驚訝，並耐心地向對方解釋「低消」是最低消費金額的簡稱，因此低消是一杯飲料應是指「最低消費是至少一杯飲料的金額」，且官網也沒有說明「一定要點飲料、否則不能用餐」，但店員仍堅持一定要點飲料，後來連店長出面，也是斬釘截鐵地說「一定要點飲料。」

陳安儀相當生氣，覺得有一種有理說不清、被強迫推銷的感覺，最後她選擇離開了店家，沒有用餐，她也建議，如果對一般人理解的文字內容有「另類解釋」，真的要在網路上說明清楚：「餐廳不點飲料就不能入內用餐」或「必點飲料」，不要用「低消」、「基消」的曖昧說法混人耳目，她也直呼「這次我真是長見識了！」

貼文曝光後引起熱議，網友也紛紛留言「為了一杯飲料，把買了上千的顧客趕跑XD」、「這規定還真怪」、「好坑的規則」；對此，業者也做出回應，「礁溪旗艦店開業以來，有太多客人拿了麵包與甜點就要入座，堅持不做餐廳的消費，造成餐廳的營運困擾。為了取其平衡點，今年起，內用更改為低消需為一杯飲品，但文字上的誤植應更正為（基本消費）為一杯飲品，如造成不便並非原意。」

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