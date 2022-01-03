　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學生爸「家長群組獵豔」想壞壞　師怒踢出卻傻眼！網震驚：太扯

▲▼有錢人,主管。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名國小老師心累表示，原本在Line上創家長群組，是希望能建立溝通管道，讓爸媽們能了解孩子在學的情況；沒想到，有學生爸竟萌生壞壞念頭，私加其他同學媽的好友，於是她硬起來將爸爸們踢出群組，結果又爆出另一種歪樓的情況，讓她傻眼到不行。

小學老師在「匿名公社」吐苦水，在通訊軟體上創立班級的家長群組，本意是希望家長們通過群組瞭解孩子在學校的表現，也能提供家長們對教學方面意見的溝通管道，然而這樣一個正經的社群，卻成就了某些家長的「別有用心」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她接著提到，「這段時間，不少女性家長反應，有學生爸爸私下加學生媽媽聊天，還發有顏色的笑話，甚至想約對方出來，所以我決定把所有爸爸都移出群組，只留下媽媽們。」

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

原以為，此舉能讓家長群組回歸本意，怎料沒過多久，就有媽媽反應，被群裡的其他人加好友後，開始連珠炮地推銷直銷商品，這讓她不知如何是好，「真的感到心灰意冷，難道孩子們的教育不比你們獵豔、推銷做生意來的重要嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「臉皮不是普通的厚欸」、「有這麼飢不擇食的家長會教出怎樣的下一代？心寒」、「好奇，沒有考慮過小孩的感受嗎」、「兩種情形我都遇過耶～害我現在都不敢亂加任何群了，都拜託小孩的班導直接敲我」、「太扯了，上不正則下歪，誇張到爆，也佩服膽子大」。

ET快訊
地震超搖「北檢磁磚整片掉」　砸中律師！
快訊／規模6.0強震　中捷全線一度停駛
LIVE／今年首起強震規模6.0「雙北4級搖很大」　氣象局最
突然就搖！強震雙北4級「手機沒警報」　網全喊+1：嚇歪
快訊／規模6.0強震　氣象局回應了
快訊／「規模6.0強震」高嘉瑜第一時間發文質疑：沒有警報！
快訊／規模6.0強震！新北三重民眾受困電梯
今年第一強震「雙北都4級」　網晃到頭暈：連在路上都有感
快訊／規模6.0強震！　北捷緊急減速
快訊／台北超有感地震！17：46規模6地震　最大震度4級
快訊／17:46地震！　台北晃超大
美麗華富二代拿公地貸10億遭起訴　他自爆：土地多到搞不清楚
爆2例Omicron本土　柯文哲指示：中正區某防疫旅館「即日
天道盟大哥母喪公祭　黑衣人與警爆衝突！推擠狂飆三字經
阿緯茶餐廳撤出ATT 4 FUN　2層樓旗艦店關門

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東部海域規模6.0強震　中捷、桃捷一度停駛2分鐘

突然就搖！地震雙北4級「手機沒警報」　網全喊+1：嚇歪

LIVE／今年首起地震規模6.0「雙北4級搖很大」　氣象局最新說明

東部外海6.0地震　氣象局曝成因「未來一週不排除有規模5餘震」

【英語多益通】新冠口服藥是「治療」新選擇！英文怎麼說

今年第一震「雙北都4級」　網晃到頭暈：連在路上都有感

快訊／東部近海規模6.0地震　台灣高鐵：營運未受影響

快訊／17：46規模6.0地震！　雙北最大震度4級

被吃死死的？12星座最容易被另一半利用的「感情弱點」

快訊／17：46地牛大翻身！　台北搖好大

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

東部海域規模6.0強震　中捷、桃捷一度停駛2分鐘

突然就搖！地震雙北4級「手機沒警報」　網全喊+1：嚇歪

LIVE／今年首起地震規模6.0「雙北4級搖很大」　氣象局最新說明

東部外海6.0地震　氣象局曝成因「未來一週不排除有規模5餘震」

【英語多益通】新冠口服藥是「治療」新選擇！英文怎麼說

今年第一震「雙北都4級」　網晃到頭暈：連在路上都有感

快訊／東部近海規模6.0地震　台灣高鐵：營運未受影響

快訊／17：46規模6.0地震！　雙北最大震度4級

被吃死死的？12星座最容易被另一半利用的「感情弱點」

快訊／17：46地牛大翻身！　台北搖好大

開車出門「最黑副駕」站著貼靠枕沿路睡翻　飼主笑：誰能比牠爽

「柯文哲算是政壇大咖」　陳佩琪：跟唱國歌的醫護排一起是什麼考量？

地震超搖「北檢磁磚整片掉」　廁所傳出尖叫聲法警急巡哨

屏東大貨車轉彎「沙拉油灑滿地」　路面全癱！警積極處置獲好評　　

規模6有感地震　台電：電廠正常運作、雙北部分停電查修中

東部海域規模6.0強震　中捷、桃捷一度停駛2分鐘

快訊／台北市最大震度4級　北捷全線「晚間6時恢復正常」

東部海域規模6.0強震！　原能會：各核能電廠運作正常

「我被允許投丟和失誤」　衛少三分5投0中＋9失誤自認狀況不差

威力彩「震很大」！6.0強震　業者曝熱門8碼

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

生活熱門新聞

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

快訊／17：46地牛大翻身！　台北搖好大

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

爛醉妹小黃上叫不停！女網友跪了：求換我

澎湖居民皮膚紅癢　顯微鏡抓到元兇了　

快訊／17：46規模6.0地震！　雙北最大震度4級

老公弟媳「8點親密舉動」妻看傻！　網喊好噁心

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

好市多Levi's不到1千？內行揭2內幕

北市檢疫旅館2例Omicron改判本土個案

寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創新低溫

開工日回暖3天！這天冷空氣突襲急凍13度

不加敬語＋端碗扒飯！她慘被韓國男友甩巴掌

北市再爆3防疫旅館群聚？市府回應

更多熱門

相關新聞

交往3年「沒看過素顏」　原因曝光他臉垮

交往3年「沒看過素顏」　原因曝光他臉垮

很多愛美的女性都會化妝，不過如果出門過夜，會帶妝睡覺嗎？就有一名男網友納悶表示，他和女友交往三年了，但卻未曾看過對方素顏，詢問背後原因後則讓他火冒三丈，「為什麼要怕成這樣？」貼文曝光後，引發熱烈討論。

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

打破杯子賠150元！奧客一星黑評「有說抱歉」

打破杯子賠150元！奧客一星黑評「有說抱歉」

她今年要回娘家圍爐　親媽卻狠罵

她今年要回娘家圍爐　親媽卻狠罵

「教室11盞燈關4盞」剩幾盞？學生答7錯了

「教室11盞燈關4盞」剩幾盞？學生答7錯了

關鍵字：

家長群組獵豔學生爸家長老師把妹直銷匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

快訊／17：46地牛大翻身！　台北搖好大

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

王勝偉、洪聖欽、陽耀勳加入悍將！

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面