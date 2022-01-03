學生爸「家長群組獵豔」想壞壞　師怒踢出卻傻眼！網震驚：太扯

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名國小老師心累表示，原本在Line上創家長群組，是希望能建立溝通管道，讓爸媽們能了解孩子在學的情況；沒想到，有學生爸竟萌生壞壞念頭，私加其他同學媽的好友，於是她硬起來將爸爸們踢出群組，結果又爆出另一種歪樓的情況，讓她傻眼到不行。

小學老師在「匿名公社」吐苦水，在通訊軟體上創立班級的家長群組，本意是希望家長們通過群組瞭解孩子在學校的表現，也能提供家長們對教學方面意見的溝通管道，然而這樣一個正經的社群，卻成就了某些家長的「別有用心」。

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她接著提到，「這段時間，不少女性家長反應，有學生爸爸私下加學生媽媽聊天，還發有顏色的笑話，甚至想約對方出來，所以我決定把所有爸爸都移出群組，只留下媽媽們。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

原以為，此舉能讓家長群組回歸本意，怎料沒過多久，就有媽媽反應，被群裡的其他人加好友後，開始連珠炮地推銷直銷商品，這讓她不知如何是好，「真的感到心灰意冷，難道孩子們的教育不比你們獵豔、推銷做生意來的重要嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「臉皮不是普通的厚欸」、「有這麼飢不擇食的家長會教出怎樣的下一代？心寒」、「好奇，沒有考慮過小孩的感受嗎」、「兩種情形我都遇過耶～害我現在都不敢亂加任何群了，都拜託小孩的班導直接敲我」、「太扯了，上不正則下歪，誇張到爆，也佩服膽子大」。