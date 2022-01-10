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一日激增12例本土　醫預言最壞結果：大家都不用過年了

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場相關疫情持續擴大，9日新增12例本土，Omicron變異株也確定侵入社區。對此，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，最糟糕的結果就是，境外個案把各家醫院塞好塞滿，塞到過年前後剛好本土疫情爆發，最後大家都不用過年了。

陳昶宇9日在臉書說，可以理解指揮中心不想封鎖邊境，想讓國人都能回來過年，全民皆大歡喜，但這就是一種走鋼索，境外確診個案一直瘋狂湧入，本土傳播鏈也還沒確定擋住，又不敢過度緊縮防疫政策怕影響經濟。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳昶宇指出，最糟糕的結果就是，境外個案把各家醫院塞好塞滿，塞到過年前後剛好本土疫情爆發，最後大家都不用過年。

陳昶宇認為，有些事不可能都皆大歡喜，如果不能開源那就要節流，要嘛就加強邊境管制減少境外個案移入；不然就是要想辦法集中管理輕症個案，保留醫療資源緩衝以防本土疫情重症爆發，或是加大力度緊縮防疫政策且阻斷本土傳播鏈，如果都沒做到，那就只能祈求上蒼賜與台灣好運了，「如果沒出事那是運氣好，希望不要預言成真。」

中央流行疫情指揮中心9日公布國內新增11例本土個案，晚間也證實，再檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值18），為本國籍未滿10歲男童，是機場染疫手推車員和確診照服員的兒子，一日新增12例本土。

▼陳昶宇發文。（圖／翻攝陳昶宇臉書）

（圖／翻攝陳昶宇臉書）

▼桃機染疫事件關聯圖。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼案17230（機場清潔工）相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心）

ET快訊
一日激增12例本土　醫預言最壞結果：大家都不用過年了
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