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不斷更新／各縣市第三劑疫苗規劃、防疫升級措施一次看

▲▼桃園機場清潔工 新冠肺炎 染疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《東森新媒體ETtoday》將不斷更新各縣市的措施。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者陳羿妏、林冠吟／整理報導

桃園群聚感染持續擴大，累計25人染疫，其中多名確診者確認感染Omicron變異病毒株。嚴防即將到來的春節人潮，各縣市政府也陸續宣布升級防疫措施、第三劑疫苗施打規劃，以建立防火牆，阻絕病毒防止疫情擴大。對此，《東森新媒體ETtoday》將不斷更新各縣市的措施，讓讀者一次看懂。

停止或限制醫院、安養機構等探、陪病縣市：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣。

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北北基地區

台北市

1.暫時停止前往醫院、長照中心探視

2.疫苗規劃：

一、8日上午9點系統開放後，30分鐘湧入6萬人預約；10日、14日會再重啟系統。

二、診所施打莫德納、醫院施打BNT，最快10日至14日可施打。

三、即起至1月底只要接種第一、二劑疫苗，就可領200元的商品券；除了預約系統外，醫院也同步加開莫德納、AZ的特別門診，民眾可現場掛號。機動接種隊也會針對長者、照護機構、在宅長者啟動第三劑疫苗接種。

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新北市

1.拍照、唱歌無法保持距離的場合，皆須戴口罩

2.1月8日1月21日全市醫院、長照、安養與精神機構等均停止探視

●　新北市衛生局另提出5點例外如下：

一、病人實施侵入性手術與治療等，須由家屬陪同或簽屬相關同意書與文件等。

二、急診、加護病房與安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要。

三、其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患者經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

四、長照機構1：住民出現嚴重身心不適症狀，如失眠、情緒暴躁等，且機構無法安撫住民。

五、長照機構2：其他經機構評估有必要探視者。

3.各大賣場10日起暫停試吃，並要求人流容留管制每2.25平方公尺內以1人為上限。

4.疫苗規劃：

一、481處合約醫療院（AZ、BNT、莫德納、高端），使用門診預約掛號。

二、中大型接種站（莫德納）13至15日開放，包括三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所二樓，使用新北疫苗預約系統預約。

三、機動疫苗接種站（莫德納）則在林口三井OUTLET及新莊宏匯廣場，隨到隨打，不需預約。

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基隆市

1.基隆市8日起醫院安養護機構停止探視，住院病人之陪病者以1名為限

2.拍照、唱歌、錄影、運動、主持需全程戴著口罩

3.賣場、超市、市場人流管制，室內空間每2.25平方公尺內以1人為上限、室外則是每1平方公尺內以1人為上限，不開放試吃

4.疫苗規劃：

1月12日起至1月16日止，每日上午8時30分至11時及下午1時30分至下午4時30分於市立體育館（信二路40-1號2樓）開設大型接種站，提供市民「免預約、隨到隨打」接種服務。

桃竹苗地區

桃園市

1.市府所辦大型活動延期或縮小規模。

2.市府活動有關飲食部分試吃暫停

3.戶外運動打球等需戴上口罩

4.全市醫院、長照、安養、精神照護機構等從8日起至21日停止探視陪病原則一床一人，探陪病若有特殊情況，則依照醫院規定評估辦理。

5.疫苗規劃：

一、桃園市規劃30處社區接種站，提供民眾隨到隨打，可施打疫苗為莫德納（單數日）或BNT（雙數日）。

二、自1/6（四）起至1/31（一），只要是18歲以上接種第1劑、第2劑的市民，都可以領取200元超商禮券。

新竹縣

1.拍照、唱歌全程戴著口罩

2.9日起本縣所有醫院、護理之家、長照機構全面禁止探病陪病者限1人並有PCR陰性證明，加護病房則需訂定探病時間，如有特殊狀況需當面探視者，則需安排於非照顧區之獨立且通風之區域。

3.如具感染風險或有發燒及呼吸道症狀之工作人員暫勿上班，並包含外包人員必須檢測完PCR陰性方可進入醫院服務，另外護理人員、照服員及看護禁止跨機構支援，工作人員需自主健康監測及回報活動史、旅遊史、群聚史、職業史及同住家人是否為高風險管理對象。

4.疫苗規劃：

一、新竹縣府表示，1月31日前，只要打1、2劑者就送200元禮券，同時規劃58家醫療院所提供第3劑(第2劑滿3個月即可施打)接種專診服務，請鄉親盡速接種第1、2、3劑疫苗。

二、10日至16日止，東元醫院、中國醫大新竹附醫、新竹台大醫院生醫院區、台北榮總新竹分院、湖口仁慈醫院及大安醫院加開「1、2、3劑專診服務」，不限戶籍有意願就能接種。

新竹市

1.即日起不分室內室外拍照、唱歌以及無法保持距離的場合，請民眾務必戴口罩

2.全市醫院、長照機構即日起禁探病、探視至21日陪病限制1人醫院美食街須落實實聯制，用餐需隔板

3.疫苗規劃：

除了原本的35間診所，5家醫院能夠預約施打疫苗，10日起也將加開三處大型施打站：中正市場、體育館施打站、慈濟施打站，民眾免預約、隨到隨打。

苗栗縣

1.相關戴口罩規定，仍與指揮中心相同，但仍建議民眾拍照、唱歌也不要拿下口罩，未來也會視疫情滾動檢討。

2.防疫旅館第一線工作人員防疫計程車司機，即日起要求每周至醫院進行免費快篩，並給于充足之物資及防護裝備，避免防疫破口發生。

3.即日起環保防疫大隊將每周觀光旅遊業縣級風景區市場夜市各旅遊服務中心交通場站公廁行大規模消毒。

4.疫苗規劃：

一、72家合約醫療院所提供「隨到隨打」服務

二、1月15日、16日加開苗栗市大千綜合醫院、頭份市為恭醫院、苑裡李綜合醫院3家假日疫苗站，提供莫德納和BNT疫苗。

中彰投地區

台中市

1.自1月10日宗教場所執事人員現場服務人員需接種COVID-19疫苗2劑且滿14天；未完整接種2劑疫苗者，每週需提供自費快篩證明。

2.疫苗規劃：

統計至1月15日止，台中市符合接種第三劑接種資格民眾高達62萬人，台中自1月17日至21日將重啟快打站，服務65歲以上市民，市府將發放「接種通知單」，請市民依通知單上時間、地點前往施打，無須預約；而65歲以下民眾，可至合約醫療院所、賣場、公園等外展接種的疫苗接種站點接種。

彰化縣

1.配合中央流行疫情指揮中心政策，並隨疫情變化調整防疫等級。

2.疫苗規劃：

一、高風險族群協調醫療院所施打第三劑。

二、其餘民眾自行向縣內243家醫療院所預約施打。

三、1月31日之前接種一、二劑疫苗加送200元禮券。

南投縣

1.防疫措施暫維持與中央一致。

2.呼籲民眾儘快施打第三劑疫苗，另人潮易聚集、人際接觸較頻繁地點和場所，如旅宿業、傳統市場、餐飲業等，應加強落實既有自主防疫作為。

雲嘉南地區

雲林縣

1. 要求第一線防疫工作人員（防疫計程車司機、防疫旅館人員）施打完2劑疫苗；目前防疫計程車已全數完成，防疫旅館僅剩1位尚未打完第2劑。

2. 防疫旅館加強清消。

3.用餐與探病規定，依照現行中央疫情指揮中心的規範。

4.疫苗規劃：

一、縣內106家院所有預約者，可隨到隨打；另外，衛生所正安排施打站，時間將另行公告。

二、持續鼓勵民眾施打疫苗，目前第一劑涵蓋率為7成6，第二劑涵蓋率為6成5，希望都要達到8成；推出鼓勵施打疫苗的措施，只要施打就贈送200元禮券。

嘉義縣

1.醫院陪病限1人探病限1時段，最多2名訪客，並出具3日內陰性證明

2.整備醫療收治量能病房共84間。

3.整備社區篩檢量能。

4.高風險工作者與符合接種資格者應盡速接種第3劑疫苗。

5.查核防疫旅館收住、採檢等相關動線與相關消毒清潔。

6.防疫車隊司機專業知能再升級。

7.疫苗規劃：

一、嘉義縣9日第3劑疫苗莫德納全面擴大開打，山海屯區分別於水上、中埔、朴子設擴大接種站，其餘15鄉鎮市衛生所及慢防所同步提供服務。

二、10日起在18鄉鎮市衛生所、42間合約醫療機構提供接種疫苗服務，民眾可透過「嘉縣疫苗預約系統」線上預約選擇疫苗劑型或電話洽詢當地衛生所；為鼓勵民眾接種，18歲以上未接種第一、二劑疫苗民眾，將贈送200元禮券或等值禮品。

嘉義市

疫苗規劃：

符合第三劑接種者，可直接前往嘉義市58家疫苗合約院所預約。

台南市

1.除外出時有飲食需求、符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施等少數例外情形，得暫時脫下口罩之外，外出一律全程佩戴口罩；運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時須戴口罩

2.農林漁牧工作者、於山林、濱海活動等易使口罩潮濕之場合雖得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備；若本身有症狀或無法與不特定對象保持社交距離，仍應戴口罩。

3.賣場、超市、市場加強人流管制，不開放試吃；於餐飮場所須落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。營業場所及公共場域(含交通運輸)應嚴格遵守實聯制、量體溫、加強環境淸消、員工健康管理、確診事件即時應變。

4.疫苗規劃：

一、10日、13日、14日共3日，每日下午2時30分至4時將於家樂福仁德店開設BNT疫苗接種站。

二、10日下午5時半至晚間8點於永康區衛生所開設隨到隨打接種站。

、1月7日起COVID-19疫苗追加劑間隔縮短為至少12週，滿18歲以上民眾於完整接種後建議應接種追加劑；有接種需求者，無須透過公費疫苗預約平台或等候簡訊通知，可至台南市政府衛生局官網查詢本市提供COVID-19疫苗接種服務之院所，或運用疫苗地圖查詢，並透過醫院網路掛號系統或診所電話預約接種。

高屏地區

高雄市

1.啟動醫院加嚴管制措施，1月8日全面暫緩老人健檢探病每日固定1時段最多2訪客陪病者1名為限

2.疫苗規劃：

一、412家合約院所可施打第三劑，1月底之前75歲以上長者接種再送500元禮券，18歲以上接種也可獲得200元禮券

二、9日至14日，鳳山區大東文化藝術中心加開第3劑疫苗接種站，現場提供莫德納。

三、11日至13日，鹽埕區高雄國際會議中心增設第3劑接種站，11日提供AZ、12日提供莫德納、13日提供BNT 。

屏東縣

1.配合中央流行疫情指揮中心政策，隨疫情變化調整防疫等級。

2.疫苗規劃：

一、1月5日起至31日止，至各速打站及合約醫療院所成功施打第一或第二劑COVID-19疫苗者，不限廠牌均可獲得價值新台幣200元的超商禮券。

二、1月10至14日下午2點到下午5點在屏東火車站設立速打站，民眾只要攜帶健保卡、疫苗黃卡，免預約隨到隨打，還能當場領取200元超商禮券。

宜花東地區

宜蘭縣

1.陪病者，不管有無打滿二劑均需PCR檢測陰性，才能陪病

其他均遵照中央規定，並滾動式調整。

2.8日至21日全縣醫院及長照機構均停止探視

3.拍照、唱歌務必全程戴口罩民眾進出場所需落實實聯制

4.疫苗規劃：

一、符合接種第三劑疫苗之民眾，應儘速接種，民眾可多加利用「疫苗防治一網通」疫苗地圖，查詢施打合約院所的門診時間及種類，或上宜蘭縣政府衛生局網站查詢。

二、即日起至1月31日前，只要去接種第一劑或第二劑的COVID-19疫苗，將額外贈送200元超商禮券。

花蓮縣

1.花蓮縣自年1月11日起至21日止住宿型長照機構禁止探訪

2.花蓮縣政府指出，18歲以上，施打第二劑疫苗滿12週可至合約診所預約施打第三劑。

台東縣

疫苗規劃：

一、台東縣符合接種第三劑資格人數為4萬1130人，現存疫苗劑量則是9636劑，隨著民眾施打意願增加，中央雖每周配送疫苗，但避免疫苗不足將即時向中央請領。台東縣新冠疫苗規劃，每週公告各合約醫院院所可接種時段，民眾可依各醫療院所提供預約方式進行預約。

二、1/31之前到合約醫療院所接種第1及2劑新冠疫苗者，可獲得200元小禮或農會禮券。

離島地區

金門縣

若指揮中心提升防疫等級，縣府亦會適時機動調整作為。

澎湖縣

1.外出拍照全程戴著口罩

2.疫苗規劃：

澎湖縣政府指出，18歲以上，施打第二劑疫苗滿12週可至衛生所室、部澎、三總、各合約診所預約施打第三劑。

連江縣

1. 新增4間輕症隔離套房請衛福局盡快建置完成，整備北海南營區。

2. 縣醫院加強門診篩檢，整備隔離病房，PCR篩檢試劑應準備充足。

3. 從桃園地區返馬鄉親應自主健康管理，有症狀應盡速至醫院就醫。

4. 宣導休假返台民眾少出門，避免出入公共場所，落實防疫新生活運動，視疫情狀況隨時恢復入境快篩機制。

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