不斷更新／各縣市第三劑疫苗規劃、防疫升級措施一次看

▲《東森新媒體ETtoday》將不斷更新各縣市的措施。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者陳羿妏、林冠吟／整理報導

桃園群聚感染持續擴大，累計25人染疫，其中多名確診者確認感染Omicron變異病毒株。嚴防即將到來的春節人潮，各縣市政府也陸續宣布升級防疫措施、第三劑疫苗施打規劃，以建立防火牆，阻絕病毒防止疫情擴大。對此，《東森新媒體ETtoday》將不斷更新各縣市的措施，讓讀者一次看懂。

停止或限制醫院、安養機構等探、陪病縣市：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣。

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北北基地區

台北市

1.暫時停止前往醫院、長照中心探視。

2.疫苗規劃：

一、8日上午9點系統開放後，30分鐘湧入6萬人預約；10日、14日會再重啟系統。

二、診所施打莫德納、醫院施打BNT，最快10日至14日可施打。

三、即起至1月底只要接種第一、二劑疫苗，就可領200元的商品券；除了預約系統外，醫院也同步加開莫德納、AZ的特別門診，民眾可現場掛號。機動接種隊也會針對長者、照護機構、在宅長者啟動第三劑疫苗接種。

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新北市

1.拍照、唱歌等無法保持距離的場合，皆 須戴口罩 。

2. 1月8日 至 1月21日 ，全市醫院、長照、安養與精神機構等均停止探視。

● 新北市衛生局另提出5點例外如下：

一、病人實施侵入性手術與治療等，須由家屬陪同或簽屬相關同意書與文件等。

二、急診、加護病房與安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要。

三、其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患者經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

四、長照機構1：住民出現嚴重身心不適症狀，如失眠、情緒暴躁等，且機構無法安撫住民。

五、長照機構2：其他經機構評估有必要探視者。

3.各大賣場10日起 暫停試吃 ，並要求人流容留管制每2.25平方公尺內以1人為上限。

4.疫苗規劃：

一、481處合約醫療院（AZ、BNT、莫德納、高端），使用門診預約掛號。

二、中大型接種站（莫德納）13至15日開放，包括三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所二樓，使用新北疫苗預約系統預約。

三、機動疫苗接種站（莫德納）則在林口三井OUTLET及新莊宏匯廣場，隨到隨打，不需預約。

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基隆市

1.基隆市8日起醫院及安養護機構 停止探視 ，住院病人之陪病者則 以1名為限 。

2.拍照、唱歌、錄影、運動、主持 需全程戴著口罩 。

3.賣場、超市、市場人流管制，室內空間每2.25平方公尺內以1人為上限、室外則是每1平方公尺內以1人為上限， 不開放試吃 。

4.疫苗規劃：

1月12日起至1月16日止，每日上午8時30分至11時及下午1時30分至下午4時30分於市立體育館（信二路40-1號2樓）開設大型接種站，提供市民「免預約、隨到隨打」接種服務。

桃竹苗地區

桃園市

1.市府所辦大型活動延期或縮小規模。

2.市府活動有關飲食部分試吃暫停。

3.戶外運動打球等需 戴上口罩 。

4.全市醫院、長照、安養、精神照護機構等從8日起至21日 停止探視 。陪病原則 一床一人 ，探陪病若有特殊情況，則依照醫院規定評估辦理。

5.疫苗規劃：

一、桃園市規劃30處社區接種站，提供民眾隨到隨打，可施打疫苗為莫德納（單數日）或BNT（雙數日）。

二、自1/6（四）起至1/31（一），只要是18歲以上接種第1劑、第2劑的市民，都可以領取200元超商禮券。

新竹縣

1.拍照、唱歌需 全程戴著口罩 。

2.9日起本縣所有醫院、護理之家、長照機構 全面禁止探病 ，陪病者 限1人並有PCR陰性證明 ，加護病房則需訂定探病時間，如有特殊狀況需當面探視者，則需安排於非照顧區之獨立且通風之區域。

3.如具感染風險或有發燒及呼吸道症狀之工作人員暫勿上班，並包含外包人員必須檢測完PCR陰性方可進入醫院服務，另外護理人員、照服員及看護 禁止跨機構支援 ，工作人員需自主健康監測及回報活動史、旅遊史、群聚史、職業史及同住家人是否為高風險管理對象。

4.疫苗規劃：

一、新竹縣府表示，1月31日前，只要打1、2劑者就送200元禮券，同時規劃58家醫療院所提供第3劑(第2劑滿3個月即可施打)接種專診服務，請鄉親盡速接種第1、2、3劑疫苗。

二、10日至16日止，東元醫院、中國醫大新竹附醫、新竹台大醫院生醫院區、台北榮總新竹分院、湖口仁慈醫院及大安醫院加開「1、2、3劑專診服務」，不限戶籍有意願就能接種。

新竹市

1.即日起 不分室內室外 ， 拍照、唱歌以及無法保持距離的場合 ，請民眾 務必戴口罩 。

2.全市醫院、長照機構 即日起禁探病、探視至21日 ， 陪病限制1人 ， 醫院美食街 須落實實聯制， 用餐需隔板 。

3.疫苗規劃：

除了原本的35間診所，5家醫院能夠預約施打疫苗，10日起也將加開三處大型施打站：中正市場、體育館施打站、慈濟施打站，民眾免預約、隨到隨打。

苗栗縣



1.相關戴口罩規定，仍與指揮中心相同，但仍建議民眾拍照、唱歌也不要拿下口罩，未來也會視疫情滾動檢討。

2.防疫旅館第一線工作人員及防疫計程車司機，即日起要求每周至醫院進行免費快篩，並給于充足之物資及防護裝備，避免防疫破口發生。

3.即日起環保防疫大隊將每周在觀光旅遊業、縣級風景區、市場夜市、各旅遊服務中心、交通場站、公廁等進行大規模消毒。

4.疫苗規劃：

一、72家合約醫療院所提供「隨到隨打」服務

二、1月15日、16日加開苗栗市大千綜合醫院、頭份市為恭醫院、苑裡李綜合醫院3家假日疫苗站，提供莫德納和BNT疫苗。

中彰投地區

台中市

1.自 1月10日 起，宗教場所執事人員、現場服務人員， 需接種COVID-19疫苗2劑且滿14天 ；未完整接種2劑疫苗者，每週需提供自費快篩證明。

2.疫苗規劃：

統計至1月15日止，台中市符合接種第三劑接種資格民眾高達62萬人，台中自1月17日至21日將重啟快打站，服務65歲以上市民，市府將發放「接種通知單」，請市民依通知單上時間、地點前往施打，無須預約；而65歲以下民眾，可至合約醫療院所、賣場、公園等外展接種的疫苗接種站點接種。

彰化縣

1.配合中央流行疫情指揮中心政策，並隨疫情變化調整防疫等級。

2.疫苗規劃：

一、高風險族群協調醫療院所施打第三劑。

二、其餘民眾自行向縣內243家醫療院所預約施打。

三、1月31日之前接種一、二劑疫苗加送200元禮券。

南投縣

1.防疫措施暫維持與中央一致。

2.呼籲民眾儘快施打第三劑疫苗，另人潮易聚集、人際接觸較頻繁地點和場所，如旅宿業、傳統市場、餐飲業等，應加強落實既有自主防疫作為。

雲嘉南地區

雲林縣

1. 要求第一線防疫工作人員（防疫計程車司機、防疫旅館人員）施打完2劑疫苗；目前防疫計程車已全數完成，防疫旅館僅剩1位尚未打完第2劑。

2. 防疫旅館加強清消。

3.用餐與探病規定，依照現行中央疫情指揮中心的規範。

4.疫苗規劃：

一、縣內106家院所有預約者，可隨到隨打；另外，衛生所正安排施打站，時間將另行公告。

二、持續鼓勵民眾施打疫苗，目前第一劑涵蓋率為7成6，第二劑涵蓋率為6成5，希望都要達到8成；推出鼓勵施打疫苗的措施，只要施打就贈送200元禮券。

嘉義縣

1.醫院陪病限1人，探病限1時段，最多2名訪客，並應 出具3日內陰性證明 。

2.整備醫療收治量能病房共84間。

3.整備社區篩檢量能。

4.高風險工作者與符合接種資格者應盡速接種第3劑疫苗。

5.查核防疫旅館收住、採檢等相關動線與相關消毒清潔。

6.防疫車隊司機專業知能再升級。

7.疫苗規劃：

一、嘉義縣9日第3劑疫苗莫德納全面擴大開打，山海屯區分別於水上、中埔、朴子設擴大接種站，其餘15鄉鎮市衛生所及慢防所同步提供服務。

二、10日起在18鄉鎮市衛生所、42間合約醫療機構提供接種疫苗服務，民眾可透過「嘉縣疫苗預約系統」線上預約選擇疫苗劑型或電話洽詢當地衛生所；為鼓勵民眾接種，18歲以上未接種第一、二劑疫苗民眾，將贈送200元禮券或等值禮品。

嘉義市

疫苗規劃：

符合第三劑接種者，可直接前往嘉義市58家疫苗合約院所預約。

台南市



1.除外出時有飲食需求、符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施等少數例外情形，得暫時脫下口罩之外，外出一律全程佩戴口罩；運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時 須戴口罩 。

2.農林漁牧工作者、於山林、濱海活動等易使口罩潮濕之場合雖得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備；若本身有症狀或無法與不特定對象保持社交距離，仍應戴口罩。

3.賣場、超市、市場加強人流管制， 不開放試吃 ；於餐飮場所須落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。營業場所及公共場域(含交通運輸)應嚴格遵守實聯制、量體溫、加強環境淸消、員工健康管理、確診事件即時應變。

4.疫苗規劃：

一、10日、13日、14日共3日，每日下午2時30分至4時將於家樂福仁德店開設BNT疫苗接種站。

二、10日下午5時半至晚間8點於永康區衛生所開設隨到隨打接種站。

、1月7日起COVID-19疫苗追加劑間隔縮短為至少12週，滿18歲以上民眾於完整接種後建議應接種追加劑；有接種需求者，無須透過公費疫苗預約平台或等候簡訊通知，可至台南市政府衛生局官網查詢本市提供COVID-19疫苗接種服務之院所，或運用疫苗地圖查詢，並透過醫院網路掛號系統或診所電話預約接種。

高屏地區

高雄市

1.啟動醫院加嚴管制措施， 1月8日 起全面 暫緩老人健檢 ，探病 每日固定1時段 ， 最多2訪客 ，陪病者以 1名為限 。

2.疫苗規劃：

一、412家合約院所可施打第三劑，1月底之前75歲以上長者接種再送500元禮券，18歲以上接種也可獲得200元禮券

二、9日至14日，鳳山區大東文化藝術中心加開第3劑疫苗接種站，現場提供莫德納。

三、11日至13日，鹽埕區高雄國際會議中心增設第3劑接種站，11日提供AZ、12日提供莫德納、13日提供BNT 。

屏東縣

1.配合中央流行疫情指揮中心政策，隨疫情變化調整防疫等級。

2.疫苗規劃：

一、1月5日起至31日止，至各速打站及合約醫療院所成功施打第一或第二劑COVID-19疫苗者，不限廠牌均可獲得價值新台幣200元的超商禮券。

二、1月10至14日下午2點到下午5點在屏東火車站設立速打站，民眾只要攜帶健保卡、疫苗黃卡，免預約隨到隨打，還能當場領取200元超商禮券。

宜花東地區

宜蘭縣



1.陪病者，不管有無打滿二劑， 均需PCR檢測陰性 ，才能陪病。

其他均遵照中央規定，並滾動式調整。

2.8日至21日全縣醫院及長照機構 均停止探視 。

3.拍照、唱歌等 務必全程戴口罩 ，民眾進出場所需落實實聯制。

4.疫苗規劃：

一、符合接種第三劑疫苗之民眾，應儘速接種，民眾可多加利用「疫苗防治一網通」疫苗地圖，查詢施打合約院所的門診時間及種類，或上宜蘭縣政府衛生局網站查詢。

二、即日起至1月31日前，只要去接種第一劑或第二劑的COVID-19疫苗，將額外贈送200元超商禮券。

花蓮縣

1.花蓮縣自年1月11日起至21日止住宿型長照機構 禁止探訪 。

2.花蓮縣政府指出，18歲以上，施打第二劑疫苗滿12週可至合約診所預約施打第三劑。

台東縣

疫苗規劃：

一、台東縣符合接種第三劑資格人數為4萬1130人，現存疫苗劑量則是9636劑，隨著民眾施打意願增加，中央雖每周配送疫苗，但避免疫苗不足將即時向中央請領。台東縣新冠疫苗規劃，每週公告各合約醫院院所可接種時段，民眾可依各醫療院所提供預約方式進行預約。

二、1/31之前到合約醫療院所接種第1及2劑新冠疫苗者，可獲得200元小禮或農會禮券。

離島地區

金門縣

若指揮中心提升防疫等級，縣府亦會適時機動調整作為。

澎湖縣

1.外出、拍照需 全程戴著口罩 。

2.疫苗規劃：

澎湖縣政府指出，18歲以上，施打第二劑疫苗滿12週可至衛生所室、部澎、三總、各合約診所預約施打第三劑。

連江縣

1. 新增4間輕症隔離套房請衛福局盡快建置完成，整備北海南營區。

2. 縣醫院加強門診篩檢，整備隔離病房，PCR篩檢試劑應準備充足。

3. 從桃園地區返馬鄉親應自主健康管理，有症狀應盡速至醫院就醫。

4. 宣導休假返台民眾少出門，避免出入公共場所，落實防疫新生活運動，視疫情狀況隨時恢復入境快篩機制。