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沖繩7成醫院「全面停收急診」！Omicron大爆發　連3日破1000例

▲▼沖繩,國際通。（圖／達志影像／美聯社）

▲沖繩實施蔓延防止措施後，著名的國際通人煙稀少。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣受到Omicron肆虐影響，疫情再度升溫，其中沖繩、山口、廣島最為嚴重，而沖繩更是連續3天單日確診超過1000例，目前更有上百名醫護人員因為染疫或是被匡列而無法上班，導致醫療系統陷入緊繃。也因為如此，全縣已經有7成的重點醫療機構停止收治急診病患。

根據《富士新聞網》報導，日本連續2天全國單日新增確診超過8000例，正式宣告進入第6波疫情，其中最為嚴重的沖繩縣更是在9日新增1533例，創下連續3日超過1000例確診的紀錄。

▲▼沖繩,國際通。（圖／達志影像／美聯社）

▲受疫情影響，多數餐飲業者選擇直接停業。（圖／達志影像／美聯社）

由於目前共有485名第一線醫護人員因染疫或是被匡列為密切接觸者，導致必須離開工作崗位，直接影響到醫療現場的人力，因此沖繩縣內21所重點級的醫療機構中，已經有16所被迫停止接受急診病患，同時限制新病患就診。

那霸市保健所也直言，由於確診案例急速增加，導致工作人員無法快速地完成疫調，因此只能先鎖定染疫者的密切接觸者，再一一與其聯絡。此外，沖繩自9日起正式實施蔓延防止重點措施，預計31日解除。由於顧客明顯減少，因此許多餐飲業者沒有縮短營業時間，而是直接選擇停業。

另一方面，被視為是沖繩防疫破口的駐日美軍也在日本政府的強烈要求下，開始採取相較嚴格的防疫措施，包含從10日起的14天內，避免非必要的外出，同時不論是在基地內還是基地外，都應遵守佩戴口罩的規定。

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