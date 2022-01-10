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桃機群聚「雙北社區」成關鍵　台大醫：若擴散3市先升三級

記者黃翊婷／綜合報導

桃機群聚案9日再加11例確診，累計共25人染疫。台大兒童醫院院長黃立民認為，現階段的防疫重點是決戰社區，加強篩檢防堵下一波疫情，一旦桃園的疫情明顯擴散至雙北社區，到時北北桃可能要先行升至三級警戒。

▲龍岡天幕球場社區採檢站醫護人員指示受檢人員採檢動線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲黃立民認為接下來防疫的關鍵在社區。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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中央流行疫情指揮中心9日公布新增11例本土個案，其中從指標個案2歲男童（案17416）喉嚨紅腫採檢抓到確診開始，匡列密切接觸者追出媽媽（案17470）、大伯（案17471）及照顧大伯的居服員（案17472），而居服員的丈夫為機場手推車人員（案17473），還有同事（案17453）為機場擴大採檢確診。

此外，桃機群聚案針對8800多人進行普篩PCR檢驗，全數人員已於9日晚間8時完成，其中2000人的檢驗結果皆為陰性。桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝表示，剩下的4000多人結果將在10日公布。

▲桃園足跡0109（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園市政府公布確診者最新足跡。（圖／記者楊淑媛翻攝）

台大兒童醫院院長黃立民向《聯合新聞網》表示，考量到農曆春節將至，若在此時宣布全國升至三級警戒，恐怕會重創民生經濟，但桃園的疫情如果明顯擴散至雙北社區，到時北北桃可能要先行升至三級警戒，現階段防疫的關鍵還是在社區，因此希望能加開採檢站擴大篩檢，全力防堵下一波疫情。

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男也在臉書PO文中談及國內的疫情狀況，他認為，Omicron的複製期有3天，不管任何群聚發生，只要在3天內完成接種疫苗及匡列隔離，就可以跑在傳播鏈之前，及時圍堵病毒，「跑得比Omicron快，才能圍堵疫情；及時圍堵疫情，才能避免走向失控的暴增」。

沈政男表示，他最擔心的是感染途徑問題，究竟機場清潔員是如何感染，如果是因為同車而感染，那代表坐巴士、戴口罩都會傳染，「那麼代誌就大條了」，不過，詳細的狀況都還要等待指揮中心進一步調查後才能釐清。

▼指標型個案案17230（機場清潔工）確認感染Omicron病毒。圖為確診個案關聯圖。（圖／指揮中心）

▲▼案17230（機場清潔工）相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心）

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