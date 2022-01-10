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獨子意外身亡留下債務！6旬婦外出打工「洗碗10年」賺錢替他還清

▲▼洗碗。（示意圖／CFP）

▲叢姓婦人洗碗10年，替死去的兒子還清債務。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

江蘇省如皋市一名叢姓婦人為了替兒子還債，儘管已經超過60歲，還是到餐廳打工、洗碗賺錢，花了10年的時間，終於把債務清償完畢，感人的故事在網路上曝光，引起大陸網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，叢女的兒子2011年遭遇橫禍意外身亡，經營的服飾公司還有50多萬元（人民幣，下同，約新台幣220萬元）的債務、薪資尚未節清，於是叢女與丈夫決定外出工作，替死去的兒子還清債務。

▲▼奶奶洗碗10年替死去的兒子還債。（圖／翻攝陸媒）

▲▼奶奶洗碗10年替死去的兒子還債。（圖／翻攝陸媒）

▲▼奶奶洗碗10年替死去的兒子還債。（圖／翻攝陸媒）

不過，2人工作了5年，叢女的丈夫發生交通事故身亡，龐大的債務壓力全落到叢女身上，她為了增加收入，每天到餐廳洗碗，最多的一天甚至洗了近千支碗，辛苦工作了10年，近日終於把債務還清。

▼辛苦工作10年，叢婦終於還清兒子欠下的債務。（圖／翻攝陸媒）

▲▼奶奶洗碗10年替死去的兒子還債。（圖／翻攝陸媒）

叢女相當感慨，當時債務人找上門，她才差不多60歲，認為自己還能工作，於是向對方承諾，絕對會還清欠款，沒想到還債過程長達10年，所幸債務人也願意慢慢等，讓他們能夠順利清償欠款。

大陸網友看完這段故事，替叢女感到不捨，在下方留言打氣，「這麼好的人為什麼這麼慘」、「看得心疼！ 老奶奶安康」、「洗碗10年替兒還債，這是誠信，這是責任，也是良心」、「希望老人以後平安健康。」

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