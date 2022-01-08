聾啞母親走失狂找13年！他看電視「閃過熟悉身影」重逢瞬間超催淚

▲山東男子看電視認出失散13年的聾啞母親。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

山東濰坊一名劉姓男子日前如往常一樣，在家看電視，突然發現電視台出現一位老人的畫面，很像是自己走失13年的母親。隨後，劉男來到電視台尋求幫助，經過照片比對，他篤定這就是自己的母親。日前，DNA結果出爐。

據《九派新聞》報導，當時，發現電視中一閃而過的人疑似為自己母親後，劉男火速坐高鐵到濟南向電視台求助，經核實基本判斷是自己母親，隨後得知老人 目前在煙台招遠一救助站。

劉男說，當時看的那一個新聞裡，正播出的是另外一個老人家被自己親人找到的片段，鏡頭一晃而過，就發現的母親就坐在隔壁床。他回憶，當時第一個鏡頭疑似自己母親就坐在隔壁，第二個鏡頭發現不會說話，這下更加確定了，因為走丟的母親是一個殘疾人。

1月7日，劉男終於見到了失散13年的母親，「就是我母親！」、「確定！確定！確定！百分之百！」見面的那一刻，劉男確認了眼前的老人就是自己失散13年的母親。

劉男拿出母親以前穿過的衣服，還有家裡的照片，老人漸漸認出來了，也忍不住哭了起來。「比以前胖了，頭髮也白了」，時隔13年能再相聚，母子倆都很激動。經DNA鑑定，確認二人的母子關係。