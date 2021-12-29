女友高薪又節儉「存款0元真相心酸」　他求完婚才知：繼續結婚嗎

網搜小組／劉維榛報導

面對另一半家庭有負債，婚還敢結嗎？一名男網友難過透露，與女友交往多年，而她明明高薪卻又如此節儉，因此讓原PO決定攜手終身，怎料求完婚後，原PO才得知女友的存款都幫爸媽還債。如今女友一家人還要花7年才能清完債務，聞言令原PO求助，光靠自己根本難以買房，「等她還完債都快40歲了。」

一名32歲男網友在《Dcard》表示，同年齡的女友薪水高又節儉，因此交往期間都沒問過她的經濟狀況，直到最近原PO浪漫求婚後，兩人討論婚後想在哪買房，以及目前身上儲蓄時，女友的答案秒讓原PO簡直下巴掉下來。

原來女友家裡有龐大負債，多年來賺的錢都拿去還債，身上根本沒儲蓄，而女友緩緩道來，家裡三名孩子每年會拿出100萬給爸媽，其中她就負擔50萬，至於爸媽目前皆60多歲，兩老退休繼續工作，平均一年可還60萬，退休金部分則拿來付生活開銷。

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對此，女友則坦言，這種省吃儉用還債的生活還要持續7年才可把債還完。聞言，原PO腦袋空空也不知所措，「女友完全沒有儲蓄，錢都給爸媽了，買房我一個人是買不起，不知道還能不能夠結婚？現在我32歲她32歲，等她還完債都快40歲了。」

▲女友還要幫還350萬。（示意圖／記者劉維榛攝）



文章曝光後，有網友攤開現實面建議，「這擔憂很正常，沒有出生在富貴家庭，不求配偶富貴，好歹也別負債讓人生跌落谷底。如果是我，我會say goodbye，兩個人加上一個寶寶已經很不容易，她把錢都給原生家庭，顧不到小家庭也是嚴重失衡，我會讓她去尋找有錢養她的對象，我找能夠跟我一起維持家庭的對象」、「我不能接受，不求另一半富貴，但龐大負債要有很強心理素質，何況父母年紀大還有醫療照顧要負擔」、「以她這種狀態是沒資格結婚的吧」、「每年還160w 還要7年，等於還剩一千萬，他家是被倒債嗎」、「想結婚生子就分手，不婚主義可繼續交往」。

留言串中，網友有另一派觀點，「所以你要努力工作啊，或是不要買房，租房就好，人生不一定要買房。你如果不想共患難就直說，不過請記得，有一天你也有可能出事，到時候你心愛的人也有權利離開」、「這女生值得娶，任勞任怨有計畫性還債耶，如果有得罪就先不好意思，比那些把錢都拿去旅遊，結婚還要求男生必須有房有車婚後男生薪水歸她管才要嫁的女生好超多了」。

▼網友兩派看法。（圖／翻攝Dcard）

