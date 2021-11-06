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失蹤36年宣告死亡婦人 歸仁警協助母子團圓喜相逢

▲台南市歸仁分局大潭派出所巡佐吳孟宇，協助相隔36年的母子再度相認團圓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁分局大潭派出所巡佐吳孟宇，協助相隔36年的母子再度相認團圓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁分局大潭派出所巡佐吳孟宇，日前在警政知識網查得一筆通報資料，內容為雲林縣安置機構有一名身分不明婦人無人認領，該婦人被一位善心的計程車司機尋子女果而被安置，吳員經深入比對查得該女係1985年走失的失蹤宣告死亡的林姓女子，經偕同家屬指認而正名，終於讓相隔36年的母子相認團圓。

家和家人，對這些街友來說是奢侈的願望，在看不見的黑暗角落裡，卻有著我們看不見也無法真正體會到的經歷，每個街友都有一段不欲人知的故事，於是街道成了他們居無定所的避風港。

台南市歸仁分局大潭派出所巡佐吳孟宇，日前在警政知識網身分不明系統查得一筆通報資料，內容為雲林縣安置機構有一名身分不明婦人無人認領，該婦人係於今年10月間由一位善心的計程車司機行經新北三峽，看見該名婦人在河邊獨處，主動上前關切，得知婦人因思念遠在200公里遠的子女而情緒低落，司機有感為人父母的心情，特地協助載婦人從三峽到雲林找家人，因婦人依稀記憶遍尋不著兒女住處，身上亦無攜帶證件，後由當地派出所通報社會處予以協助安置。

▲台南市歸仁分局大潭派出所巡佐吳孟宇，協助相隔36年的母子再度相認團圓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳員獲知該通報資料後遂開始著手比對，逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄，最終查得一筆1985年雲林縣走失的民眾，經向主管報准後，偕同家屬前往指認，這名女子的身分才得以正名。原來係67歲林姓女子（喪偶、育有1子2女、戶籍：雲林縣、法院已宣告死亡註記），林女兒子回憶，母親離家當年才他才7歲，直到警方通知，終於又和母親再度團圓。

歸仁警分局長邱顯良知悉案情後，同理婦人一直過著沒有身分的生活，秉持為民服務的精神，督請員警偕同家屬協助辦理相關指認事宜，在警政和社政共同努力下，終讓原本有缺角的家庭可以團聚，沒有遺憾。

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