游淑慧酸富家子　柯文哲認了不是省錢市長：稅收超收很多

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後自豪財政紀律嚴謹，多次在公開場合自誇是「還債市長」，任內至今償還市府債務金額近600億。但台北市議員游淑慧踢爆，柯文哲是歷任市長花錢花最多、稅收超收最多的，上任至今稅收超收500多億，「你的還債不是你的省錢，是來自你的收入增加很多很多」。游還指出，柯政府除了罰單收入增加，其他的市有財產項目全部虧錢，若柯是一家公司的CEO，成績值得受到檢討。

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲5日下午赴市議會總質詢，議員游淑慧直指柯是歷任市長預算支出最高的，柯也同意；游接著便說，既然知道，怎麼一直說自己是省錢市長？你也承認你就是歷任市長花錢花最多， 然後也是歷任市長稅收超收最多的，「所以你的還債不是你的省錢，是來自你的收入增加很多很多」。

對於游淑慧的指控，並要求以後不要再自稱是省錢市長，只可以說是還債市長，站在對面備詢台上的柯文哲都點頭同意，還坦言任內的稅收確實超收很多。

接著游淑慧指出，柯文哲不但稅收超收，開銷也很大。她舉例，前市長郝龍斌任內辦聽奧、花博還有很多世大運籌備工作，結果從107年起到109年北市都沒有什麼大型活動，但預算還是維持這麼高的水平，「很奇怪，有大型活動跟沒大型活動都花這麼多」，你的8年這樣算起來就多花了229億，加上今年追加的144億，所以你比郝多花了4百多億。

「你是省錢還是收入變多？」游淑慧質疑，柯文哲的稅入超收從上任到現在，已經超收500多億，是不是很幸福？這500多億包括稅收、中央補助等，反正你就是有錢小孩，口袋飽飽的。

至於柯文哲自豪的還債，游淑會更指出，柯曾把稅入超收拿去加碼還本，有66億是要債務還本的，稅收增加會加碼還本，「可是你加碼還本也只有273億，超收500多億只加碼還本200多億，其他300多億花到哪？」對此柯也坦言，支出確實有增加。

「所以你是花錢市長麻，怎麼會是省錢市長？」游淑慧表示，柯市府的稅收好命得不得了，稅收比郝前市長8年會多收1233億，所以你是手頭很寬裕的市長。柯坦言，「嗯，我們超收很多」。

接著游淑慧指出，柯市府光社宅還有700多億要借，不是把你還得全部都倒貼進去？下一任市長會很可憐？柯文哲表示，社宅已經在檢討，且還有自償性啦，「就算會虧不會虧太多」。

游淑慧說，如果柯文哲是一個會賺錢的市長也佩服，但並不是，「你的錢很多增加的都是來自於罰款跟賠償，其中罰款佔了快3成」；游指出，那些標租BOT的績效等，市庫財產收入大減63%，事業盈餘也大減21%，「你不是一個會賺錢的，只是運氣很好、稅收增加、補助增加，但是很不會賺錢」，如果把市政府當作一家公司、你是CEO的話，你的財產收入只有罰款大幅增加，這些都是可以拿來檢討。

游淑慧表示，每次柯文哲受訪都會講「我很重視財政紀律」、「我是省錢市長、還債市長」、「我嚴格管控不追加預算」，以後請不要再講，你任內已經追加的有318億，「你不是用省錢的來還債，你是因為手頭寬裕來還債，你每次講這個都隱隱約約要打別的市長沒有財政紀律，可是事實上是你手頭上多了很多500多億，也不過拿200多億去還債」。