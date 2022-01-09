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寶成「越南廠」罷工爭年終　台商圈嘆疫情下經營不易

▲寶成越南廠員工停工抗議。（圖／翻攝自youtube／tuoitre）

▲寶成越南廠員工停工抗議。（圖／翻攝自youtube／tuoitre）

中央社記者陳家倫河內9日專電

寶成集團越南廠員工不滿年終獎金被砍發動罷工，仍在進行中。台商圈觀察，越南台企2021年營運狀況普遍不如往年，疫情期間還分擔不少防疫與社會責任，盼越南政府協助調解。

全球製鞋龍頭寶成集團越南廠（Pouchen Vietnam）的1萬6000名員工因不滿公司削減年終獎金，7日發動罷工抗議。寶成集團在越南胡志明市、同奈省、前江省等多個省市都設廠，這次爆發抗議的工廠位於同奈省邊和市（Bien Hoa）。

一名越南的寶成員工向越南快訊（VnExpress）表示，公司6日宣布，年資1年以上的員工，將可獲發1至1.54個月的年終獎金，介於500萬至2000萬越南盾之間（約新台幣6000元至2萬4000元）。

這名員工說，回首2021年的年終獎金最高達1.87個月，以往則曾有2.2個月的榮景，「有別於以往的行情，員工今年領到的年終獎金更少了。」

同奈台商會會長吳明穎向中央社表示，「2021年台資企業經營狀況普遍不好」，部分企業因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停工，且疫情期間在越南的台資企業也協助分擔越南政府的防疫與社會責任。

吳明穎舉例，疫情期間同奈省許多企業配合政府實施「三就地」，衍生出工人在工廠吃住、例行篩檢費等額外開銷，員工萬一確診，治療費用也多由企業負擔。企業對外又要面臨塞港、運費高漲等問題。

吳明穎認為，在越南的台資企業大多樂意分享紅利，但畢竟「花無百日紅」，疫情期間的處境特殊，希望各方能夠體恤，也期盼越南政府協助企業與員工溝通，讓事件早日平息，讓台商在越南安心經商。

一名寶成的代表向越南快訊表示，2021年公司一度因疫情停工，就算恢復營運，產能僅有原來的60%，因此年終獎金無法與往年相同。他並強調：「根據團體協約，年終獎金的發放是視公司經營情況而定。」

邊和市人民委員會主席阮友源（Nguyen Huu Nguyen）表示，有關單位正嘗試與寶成溝通增加年終獎金，「然而，員工也需共體時艱，因為COVID-19疫情已經造成企業停工若干個月。」

同奈省勞動聯合會主席阮氏如意（Nguyen Thi Nhu Y）說，已與有關單位合作解決問題。她說，寶成的年終獎金已經高於當地業者的平均水準。

越南之聲（VOV）報導，據預測，今年年終獎金可能較去年減少30%到50%。具體來說，勞力密集的紡織和鞋業年終獎金僅剩原來的70%到75%，每人可獲400萬到600萬越南盾，至於中小企業的獎金則會較低。

報導說，除了發放年終獎金外，企業還有許多照顧勞工的作為，例如贈送春節禮品、採購券、紅包或安排班車接送勞工返鄉過年、車票補助等。

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