寶成越南廠萬人大罷工　不滿公司砍年終示威癱瘓交通

記者詹雅婷／綜合報導

寶成越南廠（Pouchen Vietnam）7日發起集體大罷工，員工不滿公司把年終獎金砍至1至1.5個月，低於往年的2.2個月，上萬人停止工作，要求公司依據去年標準發放年終。

越南快訊報導，寶成越南廠大批員工7日吃完午飯後，便拒絕返回工作崗位，抗議今年發放的年終獎金少於去年。不少人走到工廠大門口的道路上，交通堵塞長達數小時，警方出動小組維持現場秩序。現已知同奈省邊和鎮工廠的所有1.4萬名工人均參與罷工，停止工作。

一名女員工透露，依據公司6日宣布的內容，年資1年以上的員工可以拿到1至1.54個月的工資，也就是500萬至近2000萬越南盾（約新台幣6000元至2.4萬元）。據了解，2021年最高的年終獎金為1.87個月，低於往年的2.2個月。

報導指，寶成2021年歷經第4波疫情爆發，在去年7月12日至9月30日期間停產，儘管到了10月5日恢復生產，但產能只有60%，公司利潤下降，因此年終獎金不如往年，但仍會發放獎金。

對此，邊和市人民委員會主席Nguyen Huu Nguyen表示，相關機構正與寶成協商提高獎金，但由於公司受到疫情影響停工數月，員工也應該要體諒公司面臨的困難。

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